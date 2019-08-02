5 giyinik kişiyi aslında çıplak olduklarına ikna etti

Aaron kullandığı hipnoz yöntemleriyle giyinik durumdaki 5 kişiyi aslında çıplak olduklarına ikna etti.
Calvert, gönüllüleri tamamen çıplak oldukları ve elbiselerini Londra'nın en kalabalık noktalarından biri olan Soho Square Gardens'ta kaybettiğine dair hipnoz etti.
27 yaşındaki Calvert bu denemeyi sosyal bir farkındalık yaratmak için yaptığını söylüyor.
Yaz aylarında sürekli güneş gözlüğü takarak iletişim kurmayı reddeden yetişkinleri kontakt lense geçmek için cesaretlendirmeyi hedeflendiğini söyleyen Calvert kampanyasının adının 'Çıplak Ol' olduğunu belirtiyor.
Gönüllülerin tepkisinin çok ilginç olduğunu belirten Calvert bir kişinin çalıların arkasına saklandığını söylüyor.
O diziyle tanındı! Burası dünyanın en güzel adası
Çadırlarda konaklayıp, gökyüzünü seyrettiler! Büyüleyen güzellik
Doktorlar bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı
'Avcı kız' operasyonunda flaş gelişme
Sel kardeşlerin yakınları cezaevi önünde kurban kesti
Uzmanlardan önemli uyarı: Ağrıyan dişe kolonya basmayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum