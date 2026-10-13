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Buzdolabında sakladığınız halde daha çabuk bozulan 7 yiyecek

Yiyeceklerin ömrünü uzatmak için market veya pazar alışverişinden döner dönmez pek çok ürünü buzdolabına yerleştiriyoruz. Ancak bazı yiyecekler düşük sıcaklık ve yüksek nem nedeniyle hem lezzetini hem de dokusunu daha hızlı kaybedebiliyor. Üstelik doğru olduğunu düşündüğümüz bu alışkanlık, bazı ürünlerin tazeliğini korumak yerine daha çabuk bozulmasına yol açabiliyor.

Buzdolabında sakladığınız halde daha çabuk bozulan 7 yiyecek
Gökçen Kökden

İşte buzdolabına koymadan önce bir kez daha düşünmeniz gereken yiyecekler...

1. DOMATES

Buzdolabında sakladığınız halde daha çabuk bozulan 7 yiyecek 1

Domatesleri alışverişten gelir gelmez buzdolabına koyuyorsanız, aslında lezzetini olumsuz etkiliyor olabilirsiniz. Özellikle henüz tam olgunlaşmamış domatesler soğuk ortamda aromasını ve ideal dokusunu geliştirmekte zorlanabilir.
Bütün ve kesilmemiş domatesleri olgunlaşana kadar oda sıcaklığında, doğrudan güneş almayan bir yerde bekletmek daha iyi bir seçenek. Çok olgunlaşmış veya kesilmiş domatesler ise bozulmayı geciktirmek için buzdolabında saklanabilir.

2. PATATES

Buzdolabında sakladığınız halde daha çabuk bozulan 7 yiyecek 2

Patates için buzdolabının sebzelik bölümü uygun bir adres gibi görünebilir ancak düşük sıcaklık patatesin içindeki nişastanın şekere dönüşmesini hızlandırabilir. Bunun sonucunda patatesin tadında ve pişirme sırasında renginde değişiklik meydana gelebilir.

Patatesleri buzdolabına koymak yerine serin, kuru, karanlık ve hava alan bir yerde saklamak daha uygun. Plastik poşet içerisinde havasız bırakmak yerine kağıt torba veya hava alan bir sepet tercih edilebilir.

3. SOĞAN

Buzdolabında sakladığınız halde daha çabuk bozulan 7 yiyecek 3

Soğanların uzun süre dayanması için serin bir ortam gerekiyor ancak bu, mutlaka buzdolabı anlamına gelmiyor. Buzdolabındaki nem, bütün kuru soğanların yumuşamasına ve zamanla küflenmesine zemin hazırlayabilir.
Kesilmemiş kuru soğanları hava alabilen, serin ve karanlık bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Bir önemli ayrıntı daha var: Soğan ve patatesi yan yana saklamamak iyi olur. Birbirlerinin bozulma sürecini hızlandırabilecekleri için ayrı alanlarda tutulmaları önerilir. Kesilmiş soğan ise kapalı bir kap içerisinde buzdolabına kaldırılmalı.

4. SARIMSAK

Buzdolabında sakladığınız halde daha çabuk bozulan 7 yiyecek 4

Sarımsağı buzdolabında tutmak her zaman daha uzun süre taze kalmasını sağlamıyor. Özellikle bütün sarımsak başları nemli ortamda filizlenebilir ve dokusunu kaybedebilir.

Bütün sarımsakları kuru, serin, karanlık ve hava alan bir noktada saklamak daha doğru. Ancak soyulmuş veya doğranmış sarımsakta durum farklı; bunların kapalı bir kapta buzdolabında tutulması gerekiyor.

5. EKMEK

Buzdolabında sakladığınız halde daha çabuk bozulan 7 yiyecek 5

Ekmeğin küflenmesini geciktirmek için buzdolabına koymak ilk bakışta mantıklı gelebilir. Fakat buzdolabında ekmek daha hızlı bayatlayabilir ve o yumuşak dokusunu kısa sürede kaybedebilir.

Birkaç gün içerisinde tüketeceğiniz ekmeği uygun şekilde oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Daha uzun süre muhafaza etmek istiyorsanız buzdolabı yerine dilimleyerek dondurmak daha kullanışlı bir yöntem olabilir. İhtiyacınız kadarını çıkarıp çözdürerek tüketebilirsiniz.

6. MUZ

Buzdolabında sakladığınız halde daha çabuk bozulan 7 yiyecek 6

Muz özellikle henüz yeşilken buzdolabına konulduğunda olgunlaşma süreci yavaşlayabilir. Üstelik soğuk, muz kabuğunun kısa sürede koyulaşmasına neden olabilir.

Henüz olgunlaşmamış muzları oda sıcaklığında bekletmek daha uygun. Muz istediğiniz olgunluğa ulaştıktan sonra ise birkaç gün daha dayanmasını istiyorsanız buzdolabına alabilirsiniz. Kabuğunun kararması, iç kısmının mutlaka bozulduğu anlamına gelmez.

7. FESLEĞEN

Buzdolabında sakladığınız halde daha çabuk bozulan 7 yiyecek 7

Taze fesleğeni diğer yeşillikler gibi buzdolabına kaldırmak yaygın bir alışkanlık. Ancak fesleğen soğuğa karşı oldukça hassastır. Düşük sıcaklık yaprakların kararmasına ve canlılığını kaybetmesine neden olabilir.
Kısa süre içerisinde kullanacağınız taze fesleğeni, saplarını bir miktar suyun içine yerleştirerek oda sıcaklığında tutabilirsiniz. Böylece hem yapraklarını daha iyi koruyabilir hem de mutfakta kullanacağınız zamana kadar taze kalmasına yardımcı olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
buzdolabı yemek
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