5 günde 3 kilo verdiren ton balığı diyeti

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’in ton balığıyla hazırlamış olduğu pratik tariflerle hem lezzetli bir şekilde beslenebilir hem de hızlıca kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

Ana öğünlerden herhangi birinde tercih edilen yiyeceğin, hayvansal protein, Omega3, iyot, selenyum ve B12 dahil kasları koruyan, tiroitlerin optimum seviyede çalışmasını sağlayan mineral ve vitaminleri içerdiği takdirde var olan yağ depoları üzerinde etkin parçalanma yarattığını vurgulayan Dönmez, “Ton balığı yüksek protein, omega 3, EPA ve DHA yağ asitleri, çinko ve magnezyum içerirken iyot, selenyum ve kolin gibi süper minerallerin de doğal kaynağıdır. Yağ depolarının kısa sürede kalıcı olarak erimesinde, vücut kaslarının korunarak sağlıklı kilo kaybında etkin olan ton balığı, güvenilir olmasının yanı sıra kolayca erişilmesi, ekonomik fiyatı ve pratikliğiyle de eşsiz bir seçim” dedi.

Ton balığının selenyum mineralinin önemli bir formu olan selenonine barındırdığını söyleyen Dönmez, “Yapılan önemli araştırmalar, kilo kaybetmek üzere yapılan diyetlerde sıklıkla ton balığı tercih etmenin, kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırarak damarları toksinlerden temizlediğini, ton balığının içerdiği omega3 yağ asitlerinin ise hücrelerde yağ depo oluşumunu önleyerek zayıflamaya katkı sağladığını bildiriyor. 120 -160 gram kadar ton balığında yaklaşık 2-3 gram kadar bulunan selenonine tüm damarların sağlığını korumada yeterli diyebiliriz. Bu sebeple haftada 3-4 kere ana öğünde 160 gramlık ton balığını düzenli tüketmek çok sağlıklı. Türkiye’nin Balık Uzmanı’ndan alacağınız zeytinyağlı ton ya da poşet ton ürünlerini evinizde bol miktarda bulundurmanızda fayda var. Pratik, doğal ve sağlıklı ton balığını ben de keyifle tüketiyorum” diye konuştu.