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5 gündür uçurum kenarında kalan keçiler ulaşılamayan bölgede duruyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.06.2019 11:47 | Son Güncelleme

Burdur'da Süleyman Çağaç'ın otlamaya dağlık alana çıkan 4 keçisinden 2'si uçurum kenarında mahsur kaldı. Çağaç'ın yardım istediği AFAD ekiplerinin hayati risk nedeniyle inemediği uçurumdaki iki keçi, 5 gündür aç ve susuz bir şekilde kurtarılmayı bekliyor.

Burdur Kocapınar Köyü'nde oturan Süleyman Çağaç'a ait 4 keçi 5 gün önce Poyam Yolu Mevkisi'nde kayalık alanda mahsur kaldı. Süleyman Çağaç, kendi imkanlarıyla keçilerden 2'sini kurtardı. Daha aşağıda bulunan 2 keçisini ise uzun süre uğraşmasına rağmen kurtaramayan Süleyman Çağaç, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.

AFAD RİSK NEDENİYLE İNEMEDİ

Dağlık alana gelerek inceleme yapan AFAD ekipleri keçilerin bulunduğu uçurum kenarındaki sarp kayalıklara hayati risk nedeniyle inemedi. Bu nedenle de keçileri kurtarma operasyonu yapılamadı.

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"5 GÜNDÜR AÇ SUSUZ KAYALIKLARDA BEKLİYOR"

Keçilerin sahibi Süleyman Çağaç, ilkokul yıllarından bu yana çobanlık yaptığını zaman zaman aynı bölgede keçilerin kaldığını ancak ilk defa bu şekilde olduğunu söyledi. Çağaç, "Hayvanları otlatırken orada kaldılar. 2'sini kendi imkanlarımla kurtardım. Kurtaramadığım daha aşağıda bulunan 2 keçi için AFAD'dan yardım istedik. Onlar da can güvenliği olmadığı için kayalıklardan inemedi. Keçiler 5 gündür aç susuz kayalıklarda bekliyor" dedi.

Süleyman Çağaç'ın eşi Teslime Çağaç da hayvanlarının aç susuz günlerdir kurtarılmayı beklediğini kaydetti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Burdur keçi uçurum AFAD

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