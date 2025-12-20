5 kişiyi vahşice katletmişti! İdam edilen mahkum son akşamında bu yemekleri istedi

ABD'nin Florida eyaletinde 5 cinayetten sorumlu tutulan seri katil Frank Athen Walls, idam edildi.

SON SÖZLERİ VE YEMEĞİ...

Walls, infazdan önce yaptığı son açıklamada kurbanların ailelerinden özür diledi. "Kalbimdekileri söyleme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Burada ailelerinden birileri varsa, yaptığım her şey ve size yıllar boyunca yaşattığım acılar için özür dilerim" dedi. USA Today'in haberine göre, son yemek olarak tavuk, biftek, sebze, fırında patates, cheesecake ve meyve suyu istedi.

VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ, TECAVÜZ ETTİ

Walls, Temmuz 1987'de Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nde görevli 22 yaşındaki Edward Alger ve kız arkadaşı 20 yaşındaki Ann Peterson'ı vahşice öldürdü. Katil, çift uyurken Fort Walton Beach'teki karavanlarına baskın düzenledi ve onları bağladı. Daha sonra, Alger'in canını kurtarmak için çırpınırken boğazını kesti. Ardından hem Alger'i hem de Peterson'ı başlarından vurduktan sonra paralarını çaldı.

Katil, vahşi cinayetleri itiraf etti ve mahkumiyetinden sonra DNA kanıtları onu, dört çocuk annesi 47 yaşındaki Audrey Gygi'nin Mayıs 1987'deki tecavüz ve bıçaklanarak öldürülmesiyle de ilişkilendirdi. Ayrıca, Mart 1985'te 19 yaşındaki Tommie Lou Whiddon'ı ve Eylül 1986'da 24 yaşındaki Cynthia Sue Condra'yı vahşice öldürdüğünü de itiraf etti.