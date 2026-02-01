Mynet Trend

Kapıyı çarpınca ipler koptu! Komşusunu başından bıçakladı

Gece yarısı çıkan kapı gürültüsü tartışması kanlı bitti. Komşusuna defalarca bıçakla saldıran kadının daha önce de ev sahibine attığı mesaj ortaya çıktı.

İngiltere’nin Gillingham kentinde yaşanan olay, mahallede büyük şok yarattı. 42 yaşındaki Helen Tillcock, kapı gürültüsü yüzünden tartıştığı komşusu Sarah Hodges’ı ortak bahçede defalarca bıçakladı.

Olay gecesi, Tillcock’un saat 01.30 sıralarında eve gelirken kapıyı sert şekilde çarpması tartışmayı başlattı. Sözlü atışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Elindeki mutfak bıçağıyla saldıran kadın, komşusunu baş, yüz ve vücudunun üst kısmından ağır yaraladı.

EV SAHİBİNE MESAJ ATMIŞ

Kanlar içinde kalan Hodges, evine girdikten sonra sırtında büyük bir yara olduğunu fark etti ve bayılma noktasına gelince acil servisi aradı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlike geçirdiği açıklandı.

Polis ekipleri, saldırgan kadını boş bir dairenin bodrumunda dolaba saklanırken yakaladı. Mahkemede ortaya çıkan mesajlar ise olayın tesadüf olmadığını gösterdi. Tillcock’un haftalar önce ev sahibine attığı mesajda “Onu öldürmek istiyorum” dediği belirlendi.

Mahkeme, Helen Tillcock’u “kasten ağır yaralama” suçundan suçlu buldu.

