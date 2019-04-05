5 saat boyunca seks yaptı, kalp krizinden hayatını kaybetti!

32 yaşındaki 'canavar' lakaplı kadın, partneriyle uyuşturucu kullandıktan sonra uzun soluklu bir seks maratonuna başladı.
Beşinci saatin sonlarına doğru kadın kendini iyi hissetmediğini söyledi. Kadının partneri hemen ambulans çağırdı ancak ambulans görevlileri olay yerine ulaşmanın uzun süreceğini söyledi.
Bunun üzerine adam kadını battaniyeye sararak acile ulaştırdı. Kadın hastaneye ulaştığında kalp krizi geçiriyordu ve kalbi daha fazla dayanamayarak durdu.
Polise açıklama yapan doktorlar uyuşturucuların seks üzerinde olumludan çok olumsuz etkisi olduğunu söylüyor.
Uzun süre devam eden seksin kadının kalbini yormuş olabileceğini söyleyen doktorlar kesin ölüm nedeni için otopsi sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi.
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