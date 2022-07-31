MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "5 sene önce bastım parayı aldım" demişti! Hande Sarıoğlu göğüslerini reklam için kullandı!

"5 sene önce bastım parayı aldım" demişti! Hande Sarıoğlu göğüslerini reklam için kullandı!

31.07.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" açıklamasıyla gündem olan Hande Sarıoğlu yine olay bir paylaşım yaptı. Yeni dönem için bir marka ile anlaşan ünlü spiker markanın reklamını da göğüsleriyle yaptı. Ünlü spiker paylaşımında "Hande Sarıoğlu’na yeni göğüs sponsoru" yorumunda bulununca takipçileri de kendilerini tutamadı.

"5 sene önce bastım parayı aldım" demişti! Hande Sarıoğlu göğüslerini reklam için kullandı!

Yaptığı paylaşımlar ve tarzıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu yine olay paylaşımlara imza attı. Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti.

Hande Sarıoğlu bu sefer göğüslerini reklama alet etti. Bir marka ile anlaşma yapan Sarıoğlu bunu duyururken ilginç bir yola başvurdu.

1

"YENİ GÖĞÜS SPONSORU"

"KAP açıklaması" diyerek paylaşım yapan Sarıoğlu "Hande Sarıoğlu’na yeni göğüs sponsoru... Sponsorluk anlaşması sağlandı. Yapılan basın toplantısının ardından anlaşmanın detayları belli oldu. Hande Sarıoğlu’nun göğüs sponsorluğu için attığı imza;
Türk futbol tarihinin en yüksek göğüs reklam bedeli olacak" dedi.

2

Bu paylaşım notu Hande Sarıoğlu'nun hayranlarını da coşturdu. Hande Sarıoğlu'nunn takipçileri "Bu göğüslere de bu yakışırdı", "Zamanında yaptığın yatırım meyve verdi" yorumları yaptı.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Madonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştıMadonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştı
Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti! 'Ablasının bire bir kopyası' Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti! 'Ablasının bire bir kopyası'
Öpüşme sahneleri olay oldu! "Ayrılık sebebi..."Öpüşme sahneleri olay oldu! "Ayrılık sebebi..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Avrupa'da vahşet! Sokak satıcısını döverek...

Avrupa'da vahşet! Sokak satıcısını döverek...

Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı!

Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı!

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Saplantılı mimardan avukata iğrenç mesajlar

Saplantılı mimardan avukata iğrenç mesajlar

Gece aniden oluyor, bütün evler sallanıyor! Gözlerine uyku girmiyor

Gece aniden oluyor, bütün evler sallanıyor! Gözlerine uyku girmiyor

Kilolarca altın takılırdı! Şaşırtan karar

Kilolarca altın takılırdı! Şaşırtan karar

İlginizi Çekebilir

Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan kritik hata!

Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan kritik hata!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.