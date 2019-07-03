Mynet Trend

5 sterline aldı, 735 bin sterline sattı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 03.07.2019 14:39 | Son Güncelleme

İskoçya'da 1964'te bir antikacının 5 sterline (yaklaşık 36 lira) aldığı satranç taşı, Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nde 735 bin sterline (yaklaşık 5,2 milyon lira) alıcı buldu.

5 sterline aldı, 735 bin sterline sattı

İskoçya'da 1964'te bir antikacının birkaç sterline aldığı ve yıllarca çekmecede sakladığı satranç taşı, Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada 735 bin sterline satıldı.

Kayıp olan 5 Lewis satranç taşından biri olduğu ortaya çıkan, deniz aygırı dişinden yapılmış ve 8,8 santimetre uzunluğundaki satranç taşının kim tarafından satın alındığı açıklanmadı.

Sotheby's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, 900 yıllık Lewis satranç taşlarından olan parçanın temmuzda yapılacak açık artırmada 600 bin sterlin (yaklaşık 4,2 milyon lira) ila 1 milyon sterline (7,1 milyon lira) satılmasının beklendiği kaydedilmişti.

Satranç taşını satan Edinburghlu aile, antikacı olan büyükbabalarının 1964'te 5 sterline aldığı Orta Çağ'dan kalma satranç taşını çekmecede bulmuştu.

  1. veya 13. yüzyılda Norveç'te yapıldığı tahmin edilen satranç takımının taşları Londra'daki British Museum'da ve Edinburgh'taki İskoçya Ulusal Müzesi'nde bulunuyor. (AA)
Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı
Genç fenomen o manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı!Genç fenomen o manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı!
Olmaz olsun böyle festival! Binlerce köpeği diri diri yakıyorlarOlmaz olsun böyle festival! Binlerce köpeği diri diri yakıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
satranç taşı Sotheby's Müzayede Evi

En Çok Okunan Trend Haberler

Esenyurt'ta şoke eden olay! Böbreğini alırken yakaladılar

Esenyurt'ta şoke eden olay! Böbreğini alırken yakaladılar

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Acı haber! Florijana Ismaili'nin cesedi bulundu

Acı haber! Florijana Ismaili'nin cesedi bulundu

'Taş gibisin' diyen erkek takipçisine tokat gibi cevap!

'Taş gibisin' diyen erkek takipçisine tokat gibi cevap!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saçını boyamak isteyen sosyal medya fenomeni canlı yayında hayatının şokunu yaşadı!

Genç fenomen o manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı!

Çin'deki köpek eti festivali şoke ediyor! Binlerce köpeği diri diri yakıp...

Olmaz olsun böyle festival! Binlerce köpeği diri diri yakıyorlar

Dominik Cumhuriyeti'nde ölüm şoku!

Survivor'ın ünlü adasında ölüm şoku! 12. kez...

Protestocular meclis binasına girdi!

Protestocular meclis binasına girdi!

Hostesler derin dekolteli kadını uçaktan attılar

Uçakta şoke eden anlar! 'Dekolten fazla' deyip...

Ülke şokta! Nefes alan hastanelik oldu, rekor seviyeye ulaştı

Ülke şokta! Nefes alan hastanelik oldu, rekor seviyeye ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.