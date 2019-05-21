5 yaşındaki çocuk iş makinesini oyuncak gibi kullanıyor

Fatsa ilçesinde kepçe operatörü babasının izinden giden 5 yaşındaki Muharrem Emre Aynacı, yaşıtlarından farklı olarak iş makinesi ile zaman geçiriyor. Operatör olan babasını izlerken iş makinesi kullanmayı öğrenen ve babasının kontrolünde bir süredir ekskavatör kullanan Muharrem Emre, ailesine oyuncaklarını da iş makinesi olarak aldırıyor. Boyundan ve yaşından büyük işlere ilgi gösteren Muharrem Emre’nin gelecekteki hedefi ise polis olmak, ek iş olarak da operatörlük yapmak.

SABAH ERKENDEN KALKIYOR

Babasının kullandığı ekskavatörü kullanmayı çok sevdiğini, bu merak uğruna erken kalmayı göze aldığını söyleyen minik Muharrem Emre, “İş makinesini kullanmayı çok seviyorum. Babam kullanıyordu ben de merak ettim ve çok seviyorum bu makineyi kullanmayı. Babam sabah işe giderken ben de erken kalkıyorum ve işe başladığında ben de kullanmak istediğimi söylüyorum. Beraberce sürüyoruz. İlk olarak kepçeye toprak dolduruyorum sonra kontrollü şekilde kepçeyi boşaltıyorum. Büyüyünce polis olmak istiyorum, ek iş olarak ta operatörlük yapacağım” dedi.