Tavan arasında bulup ekti: Eski türü yeniden filizlendirdi! Her biri farklı renk

İtalya'nın Parma kentinde yaşayan Claudio Grossi, 1990'ların başında evinin tavan arasında eski bir tohum çuvalı buldu. Tohumların, ailesinin çiftliğini 1915 yılı civarında kuran büyük dedesine ait olduğunu düşündü. Tohumları gübre yığınının üzerine döktü. Bir süre sonra tohumlar filizlenmeye başladı.

Buğday bitkileri yaklaşık 1,8 metreye kadar uzadı. Her sapta yedi başak oluştu. Tanelerin ise sarı, siyah, kırmızı, beyaz ve yeşil gibi farklı renklerde olduğu görüldü. Grossi, bu buğdaya “mucize buğday” adını verdi.

KURAKLIĞA DAYANIKLI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Grossi, buğdaydan un elde ederek ekmek yaptı. Ekmeğin kendine özgü, hafif tatlı bir tadı olduğunu fark etti. Ayrıca buğdayın kuraklığa dayanıklı olduğu ve uzun boyu sayesinde yabani otların büyümesini zorlaştırdığı görüldü. Bitkinin yetişmesi için gübre ve yabani ot ilaçlarına da ihtiyaç duyulmadığı belirtildi.

Parma Üniversitesinde yapılan incelemelerde buğdayın Triticum turgidum türüne ait olduğu belirlendi. Geçmişte İtalya'da da yetiştirilen bu türün, daha fazla ürün veren yeni buğday çeşitlerinin yaygınlaşmasıyla zamanla unutulduğu ortaya çıktı.

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