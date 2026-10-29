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Galaxy Z Fold9+ mı, Fold9 FE mi? Samsung’un yeni katlanabilir telefonu için dikkat çeken iddia!

Samsung’un geniş ekranlı katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold8’in beklentilerin üzerinde satış rakamlarına ulaştığı iddia ediliyor. Güney Kore’den gelen yeni bilgilere göre şirket, gelecek yıl bu seriye ikinci bir model eklemeye hazırlanıyor. Masadaki iki seçeneğin geçici adları ise Galaxy Z Fold9+ ve Galaxy Z Fold9 FE.

Galaxy Z Fold9+ mı, Fold9 FE mi? Samsung’un yeni katlanabilir telefonu için dikkat çeken iddia!
Enes Çırtlık

Samsung, ilk geniş ekranlı katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold8’i temmuz ayında, daha geleneksel tasarıma sahip Galaxy Z Fold8 Ultra ile birlikte piyasaya sürdü. Ancak yeni bir iddiaya göre Galaxy Z Fold8’in satış performansı, şirketin kendi beklentilerini bile geride bıraktı.

Güney Koreli bir sızıntı kaynağı, ekran tedarikçilerinden birindeki kaynaklara dayandırdığı bilgilerde, Samsung’un bu başarı nedeniyle geniş ekranlı katlanabilir telefon ailesini gelecek yıl ikinci bir modelle genişleteceğini öne sürdü.

SAMSUNG’UN GALAXY Z FOLD9+ VE FOLD9 FE SEÇENEKLERİNİ DEĞERLENDİRDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Sızıntı kaynağına göre Samsung’un geniş ekranlı katlanabilir telefon serisine ikinci bir model eklemesi kesinleşmiş durumda. Ancak bu cihazın nasıl bir model olacağına henüz karar verilmedi.

Şirketin şu anda iki farklı seçenek üzerinde testler yürüttüğü belirtiliyor. Bunlardan ilki, mevcut Galaxy Z Fold8’den daha büyük bir ekrana sahip olacak model. Diğer seçenek ise aynı boyutu koruyan ancak teknik özellikleri daha mütevazı olan bir cihaz.

Bu modellerin geçici olarak Galaxy Z Fold9+ ve Galaxy Z Fold9 FE adlarıyla anıldığı ifade ediliyor. Geçici adlardan Galaxy Z Fold9+ daha büyük ekranlı seçeneği, Galaxy Z Fold9 FE ise teknik özellikleri kırpılmış seçeneği ifade ediyor.

Ancak iki modelin birden piyasaya sürülmesi söz konusu değil. İddiaya göre Samsung yalnızca birini satışa sunacak ve hangi modelin seçileceğine ilişkin kararını yakında verecek.

GALAXY Z FOLD8 VE FOLD8 ULTRA, AVRUPA’DA İLK DOKUZ HAFTADA FOLD7'DEN YÜZDE 45 FAZLA SATTI

Samsung, geniş ekranlı Galaxy Z Fold8’in tek başına kaç adet sattığını henüz açıklamadı. Bununla birlikte şirketin paylaştığı verilere göre Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Fold8 Ultra, Avrupa’daki ilk dokuz haftalarında toplamda, Galaxy Z Fold7’nin geçen yıl Avrupa’da aynı dönemde ulaştığı satış rakamını yüzde 45 oranında geride bıraktı.

Ancak Samsung, bu satışların iki model arasında nasıl dağıldığını paylaşmadı.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD8’İN ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung Galaxy Z Fold8, 4:3 en-boy oranına ve 2448 x 1848 piksel çözünürlüğe sahip 7,6 inçlik bir iç ekranla geliyor. Cihazın dış tarafında ise 1248 x 1972 piksel çözünürlüğünde 5,5 inçlik bir kapak ekranı bulunuyor. Her iki ekran da LTPO AMOLED teknolojisini kullanıyor ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yonga setinden alan telefon, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanıyla sunuluyor.

Kamera tarafında optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 megapiksel ana kameraya, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

Galaxy Z Fold8, 4.800 mAh kapasiteli bataryasıyla 45 W kablolu ve 20 W kablosuz şarj desteği sunuyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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