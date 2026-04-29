5 yıl sonra açtı: Bu çiçeğe zarar vermenin cezası 700 bin TL!

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, baharın gelişiyle yeniden ortaya çıktı. Yaklaşık 1,5 asırlık geçmişe sahip olan ve bölgeye göçmenlerle gelen bu nadide çiçekler, 5 yılın ardından açarak büyük sevinç yaşattı. Baharın gelişiyle görsel şölen sunan laleleri koparan veya yerinden sökenlere 700 bin TL idari para cezası uygulanıyor.

5 yıl sonra açtı: Bu çiçeğe zarar vermenin cezası 700 bin TL!
Çiğdem Berfin Sevinç

Denizli'nin Bozkurt ilçesi Hayrettin Mahallesi, bugünlerde görsel bir şölene ev sahipliği yapıyor. Halk arasında "hüzün çiçeği" veya "ağlayan gelin" olarak adlandırılan ters laleler çiçek açarak doğayı kırmızıya boyadı. Yaklaşık 150 yıl önce Bulgaristan'dan göç ederek bölgeye yerleşen ailelerin yanlarında getirdiği ters lale soğanları, o günden bu yana mahallenin simgesi oldu. Atalarından kalan bu mirası titizlikle koruyan mahalle sakinleri, çiçeklerin her yıl açmasını dört gözle bekliyor.

5 yıl sonra açtı: Bu çiçeğe zarar vermenin cezası 700 bin TL! 1

5 YIL SONRA İLK KEZ AÇTI

Geçtiğimiz yıllarda bölgede etkili olan kuraklık ve olumsuz hava şartları ters lalelerin gelişimini olumsuz etkilemiş ve beklenen çiçeklenme gerçekleşmemişti. Ancak bu yıl yağışların ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesiyle birlikte "ağlayan gelinler" yeniden boy gösterdi. Mahalle sakinleri, 5 yılın ardından çiçeklerin bu yıl daha canlı ve yoğun olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

5 yıl sonra açtı: Bu çiçeğe zarar vermenin cezası 700 bin TL! 2

KOPARMANIN CEZASI 700 BİN TL

Nisan ayı başında açan ve mayıs ayı başına kadar yaklaşık bir ay boyunca görsel şölen sunan ters laleler, sıkı koruma altında tutuluyor. Bölgeye özgü bu türün korunması amacıyla çiçeklerin koparılması ve soğanlarının sökülerek başka bölgelere taşınması halinde 700 bin TL para cezası uygulanıyor.

5 yıl sonra açtı: Bu çiçeğe zarar vermenin cezası 700 bin TL! 3

Ata mirasına sahip çıktıklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Sadık Arslan, "Bahçemizde bulunan çiçekler Bulgaristan'dan getirilmiştir. Ters lale veya hüzün çiçeği olarak biliniyor. Atalarımız zamanında bu şekilde dikti, bizler de yetiştiriyoruz. Ama bir yere taşımak yasak, burada yetiştirebiliyoruz, gelenler bakıyor. Atalarımızdan kalan miras olduğu için bizler yetiştirmeye devam ediyoruz" dedi.

5 yıl sonra açtı: Bu çiçeğe zarar vermenin cezası 700 bin TL! 4

5 yıl sonra açtı: Bu çiçeğe zarar vermenin cezası 700 bin TL! 5

