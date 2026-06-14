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80 bin kişi denizin üzerinde yaşayacak! Bir şehir kuracaklar

Yıllardır bilim kurgu filmlerini andıran bir fikir olarak görülen "yüzen şehir" projesi yeniden gündemde. 50 bin kişinin yaşayabileceği, hastaneden okula kadar tüm ihtiyaçların karşılanacağı devasa Freedom Ship'in hayata geçirilmesi için 16 milyar dolarlık yatırım aranıyor.

80 bin kişi denizin üzerinde yaşayacak! Bir şehir kuracaklar
Çiğdem Berfin Sevinç

1990'lı yıllarda ortaya atılan ve uzun yıllar boyunca yalnızca bir hayal olarak görülen "yüzen şehir" projesi yeniden gündemde. Bir kruvaziyer şirketi, 50 bin kişinin sürekli yaşayabileceği devasa "Freedom Ship" projesini hayata geçirmek için çalışmaların hızlandığını açıkladı.

80 bin kişi denizin üzerinde yaşayacak! Bir şehir kuracaklar 1

16 MİLYAR DOLARLIK DEV PROJE

Amerikalı mühendis Norman Nixon tarafından ilk kez 1990'larda tasarlanan Freedom Ship, onlarca yıl boyunca çeşitli dönemlerde gündeme gelse de hiçbir zaman inşa edilemedi. Ancak projeyi yeniden canlandıran Freedom Cruise Line International, talebin beklenenden çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Şirketin CEO'su Roger Gooch, projeye olan ilginin o kadar büyük olduğunu söyleyerek, "Neredeyse üç gemi inşa etmeyi haklı çıkaracak kadar talep görüyoruz" dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK GEMİSİNDEN 10 KAT DAHA BÜYÜK OLACAK

Gerçekleşmesi halinde Freedom Ship, mevcut dünyanın en büyük kruvaziyer gemisinin yaklaşık 10 katı büyüklüğünde olacak. Yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğunda, 244 metre genişliğinde ve 30 kat yüksekliğinde tasarlanan dev yapı, adeta yüzen bir metropol olarak hizmet verecek.

Geminin büyüklüğü nedeniyle hiçbir tersaneye sığmayacağı belirtilirken, gövdesinin parça parça üretilip açık denizde birleştirilmesi planlanıyor.

80 bin kişi denizin üzerinde yaşayacak! Bir şehir kuracaklar 2

50 BİN KİŞİ YAŞAYACAK

Freedom Ship'te 50 bin daimi sakin yaşayabilecek. Ayrıca gemide aynı anda 10 bin ziyaretçi ve yaklaşık 20 bin personel bulunabilecek. Bu rakamlar, dünyanın en büyük yolcu gemilerinin kapasitesinin katbekat üzerine çıkıyor.

Dev yüzen şehir limanlara yanaşamayacağı için yolcular ve ziyaretçiler daha küçük gemilerle taşınacak.

HASTANE, OKUL, BANKA VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ BULUNACAK

Freedom Ship yalnızca bir gemi değil, aynı zamanda tam teşekküllü bir şehir olarak tasarlanıyor. Projede hastaneler, okullar, bankalar, mağazalar, restoranlar ve eğlence merkezleri yer alacak.

Şirket yönetimi, bazı işletmeleri kendilerinin yöneteceğini, diğer alanların ise girişimcilere kiralanacağını açıkladı. Gemide ayrıca ileri teknolojiye sahip bir hastane kurulması da planlanıyor.

80 bin kişi denizin üzerinde yaşayacak! Bir şehir kuracaklar 3

NÜKLEER ENERJİYLE ÇALIŞABİLİR

Projenin hayata geçmesi durumunda Freedom Ship'in nükleer enerjiyle çalıştırılması değerlendiriliyor. Ancak bunun için öncelikle yaklaşık 16 milyar dolarlık yatırımın bulunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
gemi Şehir hastanesi deniz
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