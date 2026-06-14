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O ülkenin nüfusuna sınırlandırma geliyor! AB'yi bile tanımayacak

İsviçre, bugün yapılacak referandumla ülke nüfusunun 10 milyon ile sınırlandırılmasını öngören tasarıyı oylayacak. Tasarı onaylanırsa, İsviçre nüfusunun 2050 yılından önce 10 milyonu aşması durumunda uluslararası anlaşmaların, özellikle de Avrupa Birliği (AB) ile yapılan sözleşmelerin feshedilmesi söz konusu olabilir.

O ülkenin nüfusuna sınırlandırma geliyor! AB'yi bile tanımayacak

İsviçre halkı, ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören tasarıyı karara bağlamak üzere bugün sandık başına gidiyor. İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) sunduğu tasarıya göre, nüfusun 2050 yılından önce 10 milyonu aşmaması gerekiyor.

O ülkenin nüfusuna sınırlandırma geliyor! AB yi bile tanımayacak 1

O SENARYODA ACİL ÖNLEM ALACAKLAR

Nüfusun 9,5 milyona ulaşması halinde ise hükümetin acil önlemler alması öngörülüyor. Bu önlemler arasında İsviçre'ye sığınma hakkı tanınan kişi sayısının sınırlandırılması ve yabancı işçiler için aile birleşimi haklarının kaldırılması yer alıyor.

O ülkenin nüfusuna sınırlandırma geliyor! AB yi bile tanımayacak 2

AB SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Nüfusun 10 milyon sınırına ulaşması durumunda ise İsviçre'nin imzaladığı uluslararası anlaşmaların, özellikle de Avrupa Birliği (AB) ile yapılan kişilerin serbest dolaşımı sözleşmesinin feshedilmesi gerekiyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre ab nüfus
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