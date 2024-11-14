5 yıldır voleybolcu Ulaş Kıyak ile aşk yaşıyor! Rojda Demirer'e evlilik soruldu...

Melekler Korusun, Geniş Aile, Alev Alev, Adı Efsane, Çarpışma, Maraşlı ve O Kız gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Rojda Demirer şimdi de özel hayatıyla gündemde.

'EVLİ GİBİ...'

5 yıldır voleybolcu Ulaş Kıyak ile aşk yaşayan ünlü isme evlilik soruldu. Demirer; "Evli gibi yaşadığım bir ilişkim var, çok mutluyuz. Evlilik, illa bir şeyleri ispat etmek gibi geliyor bana, böyle şeyler yapma gereği hiç duymadım" diyerek evlenmeyi düşünmediğini dile getirdi.

"ANNE OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Rojda Demirer, ardından sözlerine şöyle devam etti: ''Hayatımda anne olmayı da düşünmüyorum. Artık ülkeyi geçtim, dünyaya bir çocuk getirmenin çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten büyük bir sorumluluk, kendimiz adına endişeliyiz, bir de çocuğumuz için endişelenmeyelim. Ekonomik kriz kapıda, 3. Dünya Savaşı kapıda, küresel ısınma kapıda; ben bunların ortasına bir çocuk getirmem. İlla bir çocuk istersem evlat edinmeyi tercih ederim.''