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5 yılını manastırda bir rahibe olarak geçirdi! Uyması gereken katı kuralları paylaşınca gündem yarattı

08.03.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşi Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan eski bir rahibe manastırda uyması gereken katı kurallardan söz ederek gündem yaratmayı başardı. 5 yıl boyunca bir manastırda yaşayan eski rahibe Carrie Eileen, kendisini mutsuz hissettiği için ayrıldığını söyledi ve yaşadıklarını anlattı.

5 yılını manastırda bir rahibe olarak geçirdi! Uyması gereken katı kuralları paylaşınca gündem yarattı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Carrie Eileen isimli bir kadın, 18 yaşındayken hayatında büyük bir değişim yaşadı ve manastıra kapanmaya karar verdi. 5 yıl boyunca manastırda kalan Eileen, katı kurallardan dolayı mutsuz ve endişeli hissettiği için eski hayatına dönmeye karar verdi. Şimdilerde evli ve 6 yaşındaki bir çocuk annesi olan Eileen, manastırlardaki rahibelerin gizemli yaşamları hakkında daha fazla bilgi vermek için TikTok'ta bir paylaşım yaptı.

KURALLARI TEK TEK SIRALADI

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Rahibelerin manastırda kaldıkları süre boyunca pamuklu daha bol kesimde beyaz külot ve desteksiz ten rengi sütyen kullanmaları gerektiğini dile getiren Eileen, “Diz üstü kahvrengi çoraplar, bisiklet yaka ve uzun kollu beyaz tişörtler giymemiz gerekiyordu. Çamaşırhane Rahibeleri herkesin çamaşırlarını bilirdi. Uygun olmaması durumunda baş rahibe söylerdi” dedi.

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Manastır kurallarının sadece kıyafet yönetmeliğiyle sınırlı olmadığını belirten Eileen, rahibelerin kullanabilecekleri adet ürünleri söz konusu olduğunda kısıtlama yaşandığını dile getirdi. Eileen, “Menstrüel pedleri kullanabilirdik. Tampon kullanımına izin veren pek çok topluluk var, ancak benim topluluğum onlardan biri değildi. bunun nedeni amirimizin toksik şok sendromu riskinden endişe duymasıydı." ifadelerini kullandı.

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Amerika rahibe

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