Kamerasının açık olduğunu unuttu! Ders verdiği sırada sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia edilince... Ortalık bir anda karıştı

İngiltere’de bir ortaokulda öğretmenlik yapan bir kadın öğrencilerine çevrimiçi olarak ders anlattığı sırada ilginç anlar yaşandı. Kamerasını kapattığını zanneden kadın öğrencilerin gözünün önünde önce bilgisayarın bulunduğu masaya doğrukafasını koydu. Ardından ise sevgilisi olduğu açıklanan bir adam kısa süreliğine kadraja girdi. O anlarda kameranın açık olduğunu fark etmeyen öğretmen ve sevgilisinin cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki suçlamaları reddeden öğretmene aynı okulda çalıştığı meslektaşlarından da destek geldi. Ancak görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından öğretmene ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı ve görevinden bir süreliğine uzaklaştırıldığı belirtildi.