50 bin TL rakamla nasıl yazılır? 50 bin TL’nin rakamla yazılışı nasıl olmalıdır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazım kuralları içerisinde yer alan sayıların yazılışı konu başlığını doğru bir şekilde öğrenmek son derece önemlidir. Pek çok kişi için sayı ve rakam kavramları birbiriyle karışabilir. 0 ile 9 arasındaki her sayı, birer rakam olarak karşımıza çıkmaktadır. Herhangi bir sayıyı yazarken bunu harflerle belirtebileceğimiz gibi rakam kullanarak da yazabiliriz. Bu kural 50 bin TL yazımı için de geçerlidir. 50 bin TL’yi rakama çevirmek demek, tüm sayıları rakamla yazmak manasına gelir.

50 bin TL rakamla nasıl yazılır?

50 bin TL içerisinde geçen TL ibaresi, ülkemizin resmî para birimi olarak bilinir. Bu para birimi Türk Lirası’nın kısaltılmış hali olarak karşımıza çıkar. Para tutarlarını belirtirken tutarın sonunda kullanılır ve yaygın olarak kısaltılmış kullanımı tercih edilir. Para tutarlarını belirtirken özellikle fazla 0'lardan meydana gelen sayılarda yazım yanlışı çok sık görülür.

Herhangi bir tutarı rakamla yazarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bu önemli noktalardan biri 4 ya da daha fazla basamaktan meydana gelen sayıları yazarken sondan başlamak şartıyla 3'lü sınıflara ayırarak yazmak ve aralarına nokta koymaktır. 50 bin TL rakamla yazımı da sayıya dönüştürüldüğünde toplamda 5 basamaktan meydana gelir.

50 bin TL’nin rakamla yazılışı nasıl olmalıdır?

Herhangi bir sayıyı metin içerisinde kullanırken rakamla yazabileceğimiz gibi harflerle de yazarak ifade edebiliriz. Bu bağlamda "50 bin TL nasıl yazılır TDK’ye göre?" konusu gündeme gelebilir. 50 bin TL’nin sonunda yer alan kısaltma, Türk Lirası olduğunu belirtmek için kullanılmaktadır.

Kelimelerin doğru yazım şekli kadar sayılarında doğru yazım stillerini bilmemiz gerekmektedir. Bu konuda en güvenilir kaynak olarak karşımıza Türk Dil Kurumunun resmi sitesi çıkar. Türk Dil Kurumunda yer alan bilgileri göz önünde bulundurduğumuzda para birimlerini yazıyla belirtirken küçük harf kullanılması kuralı hâkimdir. Rakamla yazarken ise tüm sıranın sayılardan oluşması ve sondan saymak üzere üçlü sınıflara ayırıp, aralarına nokta kullanılması gerekir. Buna göre rakamla 50 bin TL'nin doğru yazımı şöyledir:

50.000 TL (doğru kullanım)

50000 TL (yanlış kullanım)





