50 yıldır bunu yapıyor! Çırılçıplak bahçede...

Bahçecilik meraklısı Suzy Monty çalıları kesmeyi ve çimleri seviyor! Onu bildiğiniz behçe tutkunlarından ayıran özellik ise bu hobisini tamamen çırılçıplak yapması... Üstelik bu konuda yalnız da değil!

Çalıları budamak, çimleri biçmek ve çiçek tohumlarını ayıklamak çok da özel bir kostüme ihtiyaç var gibi durmuyor değil mi? Ama şimdi okuyacağınız kişiler için bahçecilik, Mayıs ayının ilk haftasında büyük önem kazanıyor bugüne özel tüm kıyafetlerinden kurtuluyorlar.

İngiltere'nin belli yerlerindeki bahçıvanlar, şimdilerde ikonikleşen Dünya Çıplak Bahçecilik Günü için aletlerini topluyor ve tüm kıyafetlerini fırlatıyor.

Özellikle sosyal medyada popülerliğini her sene artıran bu hareket Mayıs ayının ilk cumartesi günü olarak 14 yıl boyunca kutlanıyor. Bu hobiileri çıplak yapmalarının sebebi ise Tabiat Ana’ya "anadan doğma" selam vermek...

The Sun'a konuşan 68 yaşındaki Suzy Monty 50 yıldır Mayıs ayının ilk haftası çırılçıplak bahçeyle uğraştığını ve baharın gelişini bu şekilde kutladığını dile getirdi.