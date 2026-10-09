Diyetisyenlerin asla tercih etmediği 7 atıştırmalık! Bazıları sağlıklı diye satılıyor

Gün içinde açlığı bastırmak için tüketilen atıştırmalıkların her zaman sağlıklı bir seçim olduğu düşünülüyor. Ancak fırınlanmış cipslerden hazır smoothie'lere kadar pek çok ürün, içerikleri nedeniyle sanıldığı kadar besleyici olmayabiliyor. Beslenme uzmanları, özellikle kan şekeri üzerinde etkili olabilen, lif bakımından yetersiz kalan ve yüksek miktarda şeker içeren seçenekler yerine daha besleyici alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor.

1. FIRINLANMIŞ CİPSLER

Fırınlanmış cipsler, kızartılmış alternatiflere kıyasla daha sağlıklı bir seçenek gibi görünse de yüksek oranda işlenmiş ürünler olabiliyor. Diyetisyen Kylene Bogden, MS, RDN, CSSD, LD, bu ürünlerin bazılarının yağ oranının düşük olması nedeniyle kişinin tokluk hissetmeden fazla miktarda tüketebileceğini belirtiyor.

Bogden'e göre aşırı tüketim, kan şekerinin yükselmesine ve insülin salgısında artışa yol açabiliyor. Bu nedenle yalnızca ürünün fırınlanmış olmasına bakarak sağlıklı olduğu sonucuna varılmaması gerekiyor.

2. PİRİNÇ PATLAKLARI

Özellikle düşük kalorili atıştırmalık arayanların tercih ettiği pirinç patlakları, besin değeri bakımından yetersiz kalabiliyor. Diyetisyen Laura Jeffers, MEd, RD, LD, bu ürünlerin bazılarının yapay aromalar içerdiğini ve büyük ölçüde karbonhidrattan oluştuğunu söylüyor.

Jeffers, alternatif olarak küçük bir porsiyon esmer pirinç tüketilmesini öneriyor. Esmer pirinç, daha fazla besin öğesi sağlayan bir seçenek olarak öne çıkıyor.

3. TUZLU ÇUBUK KRAKERLER

Pretzel olarak bilinen tuzlu çubuk krakerler, düşük besin değerleri nedeniyle eleştirilen atıştırmalıklar arasında bulunuyor. Diyetisyen Kristin Kirkpatrick, MS, RD, LD, bu ürünlerin kan şekeri ve insülin seviyelerinde dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor.

Kirkpatrick'e göre bu dalgalanmalar, kişinin kısa süre sonra yeniden açlık hissetmesine yol açabiliyor. Bu nedenle tuzlu çubuk krakerler yerine lif ve protein içeren alternatiflere yönelmek daha doyurucu bir seçim olabilir.

4. PATATES CİPSİ

Patates cipsleri, yüksek yağ içerikleri ve düşük lif miktarları nedeniyle uzmanların dikkat çektiği bir diğer atıştırmalık. Diyetisyen Kate Patton, MEd, RD, CSSD, bu ürünlerin önemli bir besin değeri sağlamadan yüksek miktarda kalori alınmasına neden olabildiğini ifade ediyor.

Özellikle sık tüketildiğinde patates cipsleri, daha besleyici yiyeceklerin yerini alabiliyor. Bu nedenle atıştırmalık seçerken yalnızca kalori miktarına değil, ürünün sağladığı besin öğelerine de dikkat etmek gerekiyor.

5. SEBZE ŞEKLİNDEKİ CİPSLER

Sebze çubukları veya pipetleri olarak pazarlanan paketli atıştırmalıklar, sebze içerikleri nedeniyle sağlıklı bir seçenek gibi algılanabiliyor. Ancak diyetisyen Anna Taylor, MS, RD, LD, bu ürünlerin yoğun biçimde işlenmiş olabildiğini, lif ve besin öğeleri açısından yetersiz kalabildiğini belirtiyor.

Taylor, paketli sebze atıştırmalıkları yerine gerçek sebzelerin tercih edilmesini öneriyor. Humusa batırılmış çiğ biber veya salatalık, hem sebze tüketimini artırmak hem de daha besleyici bir ara öğün hazırlamak için alternatif oluşturuyor.

6. HAZIR SMOOTHİE'LER

Meyve ve sebzelerle hazırlandıkları için sağlıklı kabul edilen smoothie'ler de içeriklerine göre değişen miktarlarda şeker ve kalori barındırabiliyor. Diyetisyen Jennifer Willoughby, RD, CSP, LD, hazır satın alınan smoothie'lere ilave şeker eklenebildiğine dikkat çekiyor.

Willoughby, bazı ürünlerin tek bir porsiyonda 700 kaloriye kadar ulaşabildiğini belirtiyor. Bu nedenle smoothie satın alırken porsiyon büyüklüğünü, ilave şeker miktarını ve toplam kalori değerini kontrol etmek önem taşıyor.

7. GRANOLA VE TAHIL BARLARI

Granola ve tahıl barları, pratik olmaları ve sağlıklı bir atıştırmalık olarak pazarlanmaları nedeniyle sıkça tercih ediliyor. Ancak diyetisyen Julia Zumpano, RD, LD, bu ürünlerin bazılarının yüksek miktarda şeker içerdiğini ve şekerleme barlarına benzeyen bir içeriğe sahip olabildiğini söylüyor.

Zumpano, alışveriş sırasında besin değerleri tablosunun dikkatle incelenmesini öneriyor. Özellikle ilave şeker miktarına ve ürünün ne ölçüde işlendiğine bakmak, daha bilinçli seçimler yapılmasına yardımcı olabilir.