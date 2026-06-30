Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

500 kilo bulgur, 450 kilo et tüketildi! Bu gelenek için kilometrelerce yoldan geldiler

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde asırlardır devam eden geleneksel Şimşir Bayramı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla coşku içinde kutlandı. Şükür ve kaynaşma amacıyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık yarım ton et ve bulgur kullanılarak hazırlanan pilav ikram edilirken, kıyasıya geçen karakucak güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

Mudurnu ilçesine bağlı Keçikıran köyünde asırlardır düzenlenen Şimşir Bayramı bu yılda yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

500 kilo bulgur, 450 kilo et tüketildi! Bu gelenek için kilometrelerce yoldan geldiler 1

Şükür, dua ve kaynaşma amacıyla ilçenin her köyünden katılımın sağlandığı kapsamlı bayramda yaklaşık yarım ton et ve bulgur kullanılarak hazırlanan pilav vatandaşlara dağıtıldı. Şimşir bayramının sembollerinden biri haline gelen Karakucak güreşleri ise renkli görüntülere sahne oldu. Miniklerin ve büyüklerin kıyasıya yarıştığı güreş müsabakaları ilgiyle takip edildi.

500 kilo bulgur, 450 kilo et tüketildi! Bu gelenek için kilometrelerce yoldan geldiler 1

Keçikıran köyü muhtarı Birol Taşkın, "Bugün Keçikıran köyünde tarihi Şimşir Bayramı'mızı gerçekleştiriyoruz. Tarihi yüzyıllara dayanan bayramımızı 500 kilogram bulgur ve 450 kilogram et ile yapacağız. Kültürümüzü geleneklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rahatlamak için gözüne masaj tabancası tuttu, sonucu felaket oldu!Rahatlamak için gözüne masaj tabancası tuttu, sonucu felaket oldu!
Kız gecelerinde izleyebileceğiniz 7 harika romantik komedi! Kız gecelerinde izleyebileceğiniz 7 harika romantik komedi!

Anahtar Kelimeler:
Bolu yaşam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Eskişehir'de sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Eskişehir'de sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

Paraguay'dan Almanya'ya yılın sürprizi! Tarihi zafer geldi

Paraguay'dan Almanya'ya yılın sürprizi! Tarihi zafer geldi

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Tahliye olur olmaz...

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Tahliye olur olmaz...

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Altın düştü: Aylık kayıpta 2008'den beri en yüksek seviye

Altın düştü: Aylık kayıpta 2008'den beri en yüksek seviye

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.