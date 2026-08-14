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Bir çobanın ihbarıyla bulundu: 7.7 milyon yıllık miras yerinde incelendi

Kayseri’de Yamula Barajı çevresinde yürütülen ve dünya paleontoloji literatüründe önemli bir yere sahip olan 7,7 milyon yıllık fosil kazıları, Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen yerinde inceleme programıyla bir kez daha gündeme geldi.

Bir çobanın ihbarıyla bulundu: 7.7 milyon yıllık miras yerinde incelendi

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kayseri Kent Konseyi, kentin tarihî, kültürel ve doğal mirasının korunmasına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kent Konseyi tarafından düzenlenen program kapsamında, Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde devam eden fosil kazı alanları yerinde incelendi.

Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgelerinde yürütülen kazı çalışmalarının geçmişi, 2018 yılı Eylül ayında bir keçi çobanının ihbarıyla ortaya çıkan fosil buluntularına dayanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleriyle, Kayseri Müzesi Başkanlığı'nda ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda sürdürülen çalışmalar, bölgenin bilim dünyasındaki önemini her geçen gün daha da artırıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle sürdürülen fosil çalışmaları kapsamında bugüne kadar çok sayıda önemli buluntu gün yüzüne çıkarılırken, Yamula Barajı çevresindeki fosil yatakları dünya paleontoloji tarihi açısından dikkat çeken araştırma alanlarından biri haline geldi.

Bir çobanın ihbarıyla bulundu: 7.7 milyon yıllık miras yerinde incelendi 1

"DÜNYA BİLİM LİTERATÜRÜNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR YER EDİNİYOR"

Kayseri Kent Konseyi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen inceleme programında, bölgenin sahip olduğu paleontolojik değerlerin yanı sıra turizm, kazı faaliyetleri ve çevresel potansiyeli de ele alındı. Kent Konseyi çalışma gruplarının katıldığı programda, Uzman Antropolog Ömer Dağ tarafından kazı alanları, bulunan fosiller ve yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Program kapsamında katılımcılar, kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği alanları gezerek ortaya çıkarılan fosil örneklerini yakından inceleme fırsatı buldu. Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Yamula Barajı çevresinde uzun süredir devam eden çalışmaların Kayseri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Çok önemli bir çalışmayı yerinde inceleme ihtiyacı duyduk. Uzun zamandır Kayseri'de Yamula Barajı kıyısında, Taşhan'da, Çevril'de ve Hırka'da bu çalışmalar devam ediyor. Bu bölgede çok önemli fosil örnekleri bulundu. Dünya bilim literatüründe çok önemli bir yer ediniyor" dedi.

Bir çobanın ihbarıyla bulundu: 7.7 milyon yıllık miras yerinde incelendi 2

Çalışmaların uzun süredir bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Altuntuğ; "11 kişilik bir ekip uzun zamandır Kayseri'de fosil çalışmaları yapıyor. Belediyemizin buraya çok ziyaretleri oldu, toplantılar yapıldı ve çalışmalar basına tanıtıldı. Biz de Kent Konseyi'nin ilgili insanlarının burayı görmelerini istedik. Konuyu doğru şekilde anlatacak insanlarla birlikte kazının yapıldığı alandaki örnekleri de inceledik. Bu çalışmayı yerinde incelemekten dolayı çok memnunuz" dedi.

Bir çobanın ihbarıyla bulundu: 7.7 milyon yıllık miras yerinde incelendi 3

7,7 MİLYON YILLIK FOSİL YATAKLARI

Altuntuğ, çalışmaların yürütülmesinde emeği bulunan kurum ve bilim insanlarına teşekkür ederek; "Belediyemize, Müze Müdürlüğümüze, Kültür Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve ekibine de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kent Konseyi'nin yerinde inceleme programı ile Yamula Barajı çevresindeki 7,7 milyon yıllık fosil yataklarının korunması, bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve bölgenin sahip olduğu potansiyelin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Bir çobanın ihbarıyla bulundu: 7.7 milyon yıllık miras yerinde incelendi 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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