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Görüntüler Türkiye'den: Yaban domuzları sürüsü mahalleyi sardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaban domuzları, mahalle aralarında sürü halinde görülürken, özellikle gece saatlerinde yerleşim bölgelerine kadar inen yaban domuzları vatandaşlarda tedirginliğe neden oluyor.

Görüntüler Türkiye'den: Yaban domuzları sürüsü mahalleyi sardı

Doğal yaşam alanlarından çıkarak yerleşim bölgelerine kadar gelen yaban domuzlarının cadde ve sokaklarda sürü halinde dolaşması dikkat çekiyor. Gece saatlerinde yiyecek aramak için mahalle aralarına kadar indiklerini belirten vatandaşlar, zaman zaman araçların önüne çıkan domuzlar nedeniyle sürücüler açısından da tehlike oluştuğunu ifade ediyor.

Görüntüler Türkiye den: Yaban domuzları sürüsü mahalleyi sardı 1

Mahalle aralarında görüntülenen yaban domuzlarının sayılarının zaman zaman oldukça fazla olması da dikkat çekerken, sürü halinde hareket eden hayvanlar sokaklarda ve boş arazilerde yiyecek arıyor.

Domuzların sürü halinde gezmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yaban domuzlarının sürü halinde sokak aralarında gezmeleri yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın
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