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500 milyon kişi maskeli tatil yaptı

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 15.12.2020 17:42 | Son Güncelleme:
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500 milyon kişi maskeli tatil yaptı

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alsa da geçtiğimiz aylarda normalleşme sürecinde dünya genelinde milyonlarca insan tedbiri elden bırakmayarak tatil yaptı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, corona virüsün damga vurduğu 2020 yılı turizm sektörü ve 2021 yılı beklentilerini içeren raporda, bu yıl dünya genelinde yaklaşık 500 milyon kişinin maske, PCR testi ve sosyal mesafeli tatil yaptığını açıkladı.

TURİZM DEVAM EDECEK

Başkan Yavuz, corona virüs başta olmak üzere birçok sorunun yaşandığı 2020 yılının yaklaşık iki hafta sonra sona ereceğini, ancak getirdiği sorunların daha uzun yıllar devam edeceğini söyledi. İnsanların sağlığı ve ekonomisinin telafisi zor yaralar aldığını aktaran Yavuz, "Coronadan sonra hayatımızda birçok radikal değişiklik olması öngörülüyor. Yediğimizden içtiğimize, kılık kıyafetimize, yaşam tarzımızdan iş hayatımıza önemli değişiklikleri farkında olarak, ya da olmayarak hayatımıza dahil ediyoruz" dedi.

koronavirüs dönemi tatil

Turizm ve seyahatin coronadan sonra da devam edeceğini belirten Yavuz, “Coronanın insanlığı en gafil zamanda yakaladığı 2020 yılında bile dünya genelinde yaklaşık 500 milyon insan, maske, PCR testi ve mesafe ile seyahat etti, tatil yaptı. İnsanlık bir yandan korona ile savaşını verirken, bir yandan da yaşama tutunmaya, coronaya esir düşmemeye, hayatı normale döndürmeye çalıştı" diye konuştu.

2021'DE TATİL SORUSU

Avrupalılar için tatil ve seyahatin strese karşı en iyi ilaç olarak asgari ve zaruri sepeti içinde yer aldığını belirten Yavuz, milyonlarca insan, yüz binlerce işletme ve milyonlarca turizm çalışanının şimdiden '2021 nasıl olacak, seyahate gidilebilecek mi?' sorusuna cevap aradığını söyledi. Yavuz, 200 ülkeyle koordineli çalışan Dünya Turizm Örgütü'nün (UWNTO), projeksiyonlarını karamsar ve iyimserler olarak ayrıştırdığını dile getirdi.

pandemi dönemi otel

AŞI MORAL OLDU

Aşının bulunmasının ve dağıtılıyor olmasının moral yarattığını kaydeden Yavuz, “Herkesin kısa sürede aşı olması mümkün değil, ama tatile gidecek olanlar, aşı konusunda istekli olacaktır. Ama herkesin aşılanması 2022'ye sarkar. Birçok ülke, aşı kartı ile turiste izin verecek. Aşı olmak yeterli değil, gidilecek ülkelerin de aynı donanımı sağlaması gerekir. Bu konuda nüfusu kalabalık Akdeniz ülkelerinin hemen organize olması zor" diye konuştu.

1 MİLYAR İNSAN TATİLE ÇIKAMADI

Bu yıl 1 milyar insanın tatile çıkamadığını, buna bir de gidilemeyen kış tatili eklendiğini söyleyen Yavuz, Avrupa'da para harcayamayan, ekonomisi ve birikimi kuvvetli milyonlarca kişinin tatilden ödün vermeyeceğini belirtti. İnsanların çoğunda gelecek ve işsizlik korkusu olduğuna da işaret eden Yavuz, "Ekonomisi güçlü orta yaş üstü de sağlık endişesinden dolayı tatile ve uzağa gitmek yerine araba ile kendi ülkesinde tatil yapacaktır" dedi.

UYGUN FİYAT

Akdeniz'deki klasik tatil ülkelerinin yine ön planda olduğunu belirten Yavuz, “Fiyatlandırmada önemli bir değişiklik gösterilmeyecek. Tatil yine herkesin gerçekleştireceği bir aktivite olacak. Sağlık konusundaki yeterlilik, gerekli corona tedbirleri, yakın uçuş mesafesi, güneş, deniz, kaliteli oteller ve uygun fiyat, 2021 tatil ülkesinin şifreleri olacak" diye konuştu.

BEKLENTİ 2019'UN YÜZDE 70'İ

2021'deki beklentinin, turizmde altın çağ kabul edilen 2019 yılının yüzde 70'i kadar olduğunu anlatan Yavuz, “2021, bir geçiş yılı olacak. 2022 yılında turizmde patlama olabilir. Ancak hazirandan önce hareketlilik mümkün gözükmüyor. 3 aya sıkışan turizmde sayısal artış kısıtlı olur. Gerçek normalleşme 2022'de olur" dedi.

İFLASLAR OLABİLİR

Sektörün en zorlu dönemini derin yaralarla geride bırakmaya hazırlandığını söyleyen Recep Yavuz, devletlerin gerekli desteği sağlayacağı, özellikle uçak şirketleri, acenteler ve oteller için hayatta kalmaya yönelik destek paketleri hazırlanacağını dile getirdi. Yavuz, 10 aydır yerde yatan uçaklar, kapalı oteller, dükkanlar ve hatta şehirlerin içeriden çürümeye başladığı bu süreçte birçok iflas olabileceği uyarısında da bulundu.

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