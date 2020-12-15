500 milyon kişi maskeli tatil yaptı

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, corona virüsün damga vurduğu 2020 yılı turizm sektörü ve 2021 yılı beklentilerini içeren raporda, bu yıl dünya genelinde yaklaşık 500 milyon kişinin maske, PCR testi ve sosyal mesafeli tatil yaptığını açıkladı. TURİZM DEVAM EDECEK Başkan Yavuz, corona virüs başta olmak üzere birçok sorunun yaşandığı 2020 yılının yaklaşık iki hafta sonra sona ereceğini, ancak getirdiği sorunların daha uzun yıllar devam edeceğini söyledi. İnsanların sağlığı ve ekonomisinin telafisi zor yaralar aldığını aktaran Yavuz, "Coronadan sonra hayatımızda birçok radikal değişiklik olması öngörülüyor. Yediğimizden içtiğimize, kılık kıyafetimize, yaşam tarzımızdan iş hayatımıza önemli değişiklikleri farkında olarak, ya da olmayarak hayatımıza dahil ediyoruz" dedi. Turizm ve seyahatin coronadan sonra da devam edeceğini belirten Yavuz, “Coronanın insanlığı en gafil zamanda yakaladığı 2020 yılında bile dünya genelinde yaklaşık 500 milyon insan, maske, PCR testi ve mesafe ile seyahat etti, tatil yaptı. İnsanlık bir yandan korona ile savaşını verirken, bir yandan da yaşama tutunmaya, coronaya esir düşmemeye, hayatı normale döndürmeye çalıştı" diye konuştu.

2021'DE TATİL SORUSU Avrupalılar için tatil ve seyahatin strese karşı en iyi ilaç olarak asgari ve zaruri sepeti içinde yer aldığını belirten Yavuz, milyonlarca insan, yüz binlerce işletme ve milyonlarca turizm çalışanının şimdiden '2021 nasıl olacak, seyahate gidilebilecek mi?' sorusuna cevap aradığını söyledi. Yavuz, 200 ülkeyle koordineli çalışan Dünya Turizm Örgütü'nün (UWNTO), projeksiyonlarını karamsar ve iyimserler olarak ayrıştırdığını dile getirdi. AŞI MORAL OLDU Aşının bulunmasının ve dağıtılıyor olmasının moral yarattığını kaydeden Yavuz, “Herkesin kısa sürede aşı olması mümkün değil, ama tatile gidecek olanlar, aşı konusunda istekli olacaktır. Ama herkesin aşılanması 2022'ye sarkar. Birçok ülke, aşı kartı ile turiste izin verecek. Aşı olmak yeterli değil, gidilecek ülkelerin de aynı donanımı sağlaması gerekir. Bu konuda nüfusu kalabalık Akdeniz ülkelerinin hemen organize olması zor" diye konuştu. 1 MİLYAR İNSAN TATİLE ÇIKAMADI Bu yıl 1 milyar insanın tatile çıkamadığını, buna bir de gidilemeyen kış tatili eklendiğini söyleyen Yavuz, Avrupa'da para harcayamayan, ekonomisi ve birikimi kuvvetli milyonlarca kişinin tatilden ödün vermeyeceğini belirtti. İnsanların çoğunda gelecek ve işsizlik korkusu olduğuna da işaret eden Yavuz, "Ekonomisi güçlü orta yaş üstü de sağlık endişesinden dolayı tatile ve uzağa gitmek yerine araba ile kendi ülkesinde tatil yapacaktır" dedi.