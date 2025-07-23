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509 yıldır ayakta kalmayı başarmış! Görenler hayret ediyor!

Yozgat'ta 2018 yılında aslına uygun restore edilen, aradan geçen beş asra rağmen varlığını korumaya devam eden Karabıyık Köprüsü, dronla görüntülendi.

509 yıldır ayakta kalmayı başarmış! Görenler hayret ediyor!

Yozgat şehir merkezine 40 kilometre uzaklıkta yer alan ve 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan Karabıyık Köprüsü, ilk günkü gibi varlığını devam ettiriyor.

509 yıldır ayakta kalmayı başarmış! Görenler hayret ediyor! 1

Mısır Seferi'ne giden Osmanlı ordularının geçişi için inşa ettirilen ve 2018 yılında aslına uygun şekilde restore edilen 509 yıllık tarihi köprü, 3 kemerli yapısıyla dikkat çekiyor. Restorasyonun ardından ulaşıma açılan köprü dronla havadan görüntülendi.

"TARİHİ ATMOSFERİ YERİNDE YAŞADIM"

Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan tarihi köprüyü ailesiyle birlikte ziyaret eden Hüseyin Turan, "Boğazlıyan'dan Yozgat'a giderken Karabıyık Köprüsü tabelasını gördüm. Ziyaret etmek istedim. Geldiğim zaman da biraz araştırdım, 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılmış. Geçtiğimiz yıllarda da restore edilmiş, temel sağlamlaştırılmış. Fotoğraflarını çektim, tarihi atmosferi yerinde yaşadım" dedi.

509 yıldır ayakta kalmayı başarmış! Görenler hayret ediyor! 2

Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çeken Karabıyık Köprüsü, aradan geçen beş asra rağmen varlığını korumaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat
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