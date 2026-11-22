Meta, Instagram'ın 3 milyar kullanıcısını yakından ilgilendiren bir yeniliği kullanıma sunmaya başladı. Hikâyeler özelliğinin uygulamanın temel parçalarından biri hâline gelmesinin üzerinden on yılı aşkın süre geçerken şirket, paylaşılan Hikâyelerin sonradan düzenlenmesine nihayet izin veriyor.

Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin duyurduğu özellikle birlikte kullanıcılar, Hikâyelerindeki yazım hatalarını düzeltebilecek, müzik ekleyebilecek ya da müziği değiştirebilecek veya tamamen farklı bir açıklama yazabilecek. Bunların hiçbiri için Hikâyeyi silip yeniden paylaşmak gerekmeyecek.

INSTAGRAM HİKÂYELERİNDE 15 DAKİKA DÜZENLEME SÜRESİ

Yeni özellik, kullanıcılara Hikâyelerini paylaştıktan sonra 15 dakikalık bir düzenleme süresi tanıyor. Bu süre içinde yapılan değişiklikler, paylaşımın mevcut görüntülenmelerini, beğenilerini ve yanıtlarını etkilemeyecek.

Bir Hikâyeyi silip yeniden yüklemek ilk bakışta büyük bir sorun gibi görünmese de özellikle art arda yapılan paylaşımlarda can sıkıcı olabiliyor. Hikâyeler ters kronolojik sırayla görüntülendiğinden, diğer görsellerin arasındaki bir paylaşımı silip yeniden yüklemek, onu eski konumuna geri getirmiyor.

Bu durum, özellikle profesyonel içerik üreticileri ve sosyal medya yöneticileri açısından daha da önemli. Bir paylaşımın yeniden yüklenmesi, performans verilerini de etkileyebiliyor. Yeni düzenleme özelliği ise kullanıcıların paylaşım sonrasında fark ettikleri hataları mevcut etkileşimlerini kaybetmeden düzeltmelerine olanak tanıyor.

INSTAGRAM HİKÂYELERİ NASIL DÜZENLENECEK?

Kademeli olarak kullanıma sunulan özellik, erişime açıldığında Hikâyelerdeki "Daha fazla" menüsünden "Hikâyeyi düzenle" seçeneğiyle kullanılabilecek.

Düzenlenen Hikâyeler, diğer kullanıcılar tarafından görüntülendiğinde bir "Düzenlendi" etiketi taşıyacak. Böylece paylaşım üzerinde sonradan değişiklik yapıldığı anlaşılabilecek.

Instagram'ın normal gönderilerde uzun süredir düzenleme imkânı sunmasına rağmen aynı seçeneğin Hikâyelere neden bu kadar geç geldiği ise belirsizliğini koruyor.

Mosseri, duyurusunda "Pek çok kişi bunu istiyordu" diyerek özelliğin kullanıma sunulmasından duyduğu heyecanı dile getirdi.

HİKÂYE OLUŞTURMA EKRANINA DA YENİLİKLER GELİYOR

Instagram'ın değişiklikleri yalnızca paylaşılan Hikâyelerin düzenlenmesiyle sınırlı değil. Şirket, Hikâye oluşturma ekranında da bazı iyileştirmeler yapıyor.

Bu kapsamda arka plan rengi seçenekleri, renk geçişleri ve farklı efektlerle genişletiliyor. Ayrıca birden fazla görselin aynı anda paylaşılması ve biçimlendirilmesi de kolaylaştırılıyor.

Yeni düzenleme özelliği, 15 dakikalık süresiyle yalnızca sınırlı bir esneklik sunsa da paylaşım sonrasında fark edilen hataları düzeltme fırsatı veriyor.

Kaynak: Engadget