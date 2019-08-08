51. Bölge etkinliği hakkında kötü haberler gelmeye başladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin hava kuvvetlerine ait olan ve Nevada’da bulunan bu bölge askeri gizliliğe sahip olması gereken yerler arasında. Ancak etkinliğe katılacak olan kişilerin bunu pek dikkate almadığını söyleyebiliriz. Üstelik ABD, katılımcıları sert bir şekilde uyarmıştı.

Kurucusu bile her ne kadar bu etkinliğin mizah amacıyla yapıldığını söylese bile, yine de çok fazla ciddiye alındı. 20 Eylül tarihinde yapılması planlanan etkinliğe, çok ciddi bir katılım oldu. Hatta o tarihlerde 51. Bölge'ye yakın olan neredeyse bütün oteller tamamen doldu.

Etkinliğin kapatılma nedenini topluluk kurallarını ihlal etme olarak açıklayan Facebook şirketi, bazı kişiler tarafından yoğun eleştiri aldı. Etkinliğin kurucusu Matthew Roberts, bu etkinliğin kapatılması için hiçbir neden görmediğini ifade etti. Ayrıca kitlesini kaybetmesinin de Facebook tarafından yapılan büyük bir hata olduğunu söyledi.

Bu etkinlikler her ne kadar Facebook tarafından kaldırılsa bile, yine de önemli bir katılım olacak. Peki sizce de 51. Bölge etkinliği tehlikeli olaylara sahne olacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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