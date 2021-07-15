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51 yaşındaki Asuman Dabak bikinili pozlarıyla dikkat çekti

15.07.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşme'de tatil yapan Asuman Dabak, düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkarıyor. Neşeli hali ve fit görüntüsüyle dikkat çeken 51 yaşındaki oyuncu, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

51 yaşındaki Asuman Dabak bikinili pozlarıyla dikkat çekti

Ünlü oyuncu Asuman Dabak, 10 yıl önce rol aldığı absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun' dizisinin yeni bölümlerinde olacağını açıklayarak sevenlerine müjdeli haberi vermişti.

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EXXEN platformunda yayınlanacak dizinin çekimleri için İstanbul’a gelen Dabak, sahneleri biter bitmez soluğu yeniden Çeşme’de aldı.

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Her yıl olduğu gibi bu sene de fit görünümü ve neşesiyle sahilde tüm dikkatleri üzerine çeken Dabak, yeni sezonda ise çekimleri Marmaris’te yapılması planlanan bir diziyle ekrana geleceğini ve set arası enerji depoladığını söyledi.

Asuman Dabak bikinili pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Dabak'ın paylaşımlarına "Gençlere taş çıkartıyorsun" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Leyla ile Mecnun dizisi Asuman Dabak
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