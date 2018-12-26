53 yaşındaki Elizabeth Hurley göz kamaştırdı

İngiliz model ve oyuncu olan Elizabeth Hurley, katıldığı bir davette güzelliğiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son olarak sevilen dizi The Royals’de boy gösteren güzel yıldız, bu yaz yaptığı uzun tatille ve tatilden paylaştığı cesur fotoğraflarla sürekli gündemde olmayı başarmıştı.

Elizabeth Hurley Beach adını verdiği plaj koleksiyonundan paylaştığı fotoğraf ve videolarsa hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Noel sebebiyle İngiltere’ye geri dönen Elizabeth Hurley, katıldığı bir davette dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Derin dekolteli, siyah kadife elbisesiyle harika görünen Hurley, görünümünü şık bir elmas kolyeyle tamamlamış. Hurley yaptığı paylaşıma: “Noel Baba’nın geleceğini umuyorum...” notunu ekledi.



