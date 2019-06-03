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55 bin lirayı yanlışlıkla çöpe attı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 03.06.2019 16:57 | Son Güncelleme

Eskişehir’de yabancı uyruklu bir genç, ağabeyine ait yüklü miktarda dövizi yanlışlıkla çöpe attı.

55 bin lirayı yanlışlıkla çöpe attı

Alınan bilgiye göre olay merkez Yenibağlar Mahallesinde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, ağabeyi Vugar İbrahimov’a ait 7 bin 401 dolar, bin 800 Euro ve 10 Azeri manatını yanlışlıkla çöpe attı. Durumu fark eden İbrahimov, Seyitgazi karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisine giderek durumu yetkililere bildirdi. Burada yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 55 bin lira tutan kayıp paranın tamamı bulunarak sahibi Vugar İbrahimov’a teslim edildi.

Kardeşler, yardımlarından dolayı ekiplere teşekkür ederek büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
eskişehir para

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