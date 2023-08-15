55 kilo veren Kolpaçino'nun Şahin'i son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler tanıyamadı

Oyuncuları arasında Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Ebubekir Öztürk gibi isimlerin bulunduğu Kolpaçino sevilen filmler arasında yer alıyor. Kolpaçino’da Şahin karakterine hayat veren Serkan Şengül’ün son halini görenler şaştı kaldı.

Komedi filmi olan Kolpaçino film serisi ilk olarak 2009 yılında izleyici karşısına çıktı. Filmde Şahin karakterine hayat veren Serkan Şengül esprili tavırlarıyla dikkat çekmişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Şengül’ün son hali gündem oldu. Zayıflığıyla dikkat çeken ünlü isim Snob Magazin’e açıklama yaptı.

Serkan Şengül "Sağlığım için 55 kilo verdim. 134 kiloydum. Daha vermeyeceğim. Şafak Sezer beni mide ameliyatı yaptırdı. 1.60 cm. boy ve 135 kiloydum.

İyiye gitmiyordum. Setlerde zorlanıyordum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlık açısından daha iyiyim. Ameliyathanede Kolpaçino'nun fon müziğini çaldılar" dedi.

AYDEMİR AKBAŞ DA KAYITSIZ KALAMADI

Kolpaçino'da Serkan Şengül ile beraber rol alan usta oyuncu Aydemir Akbaş Şengül'ün bir paylaşımına "Serkan ne güzel zayıflamışsın ismin yazmasa bu kim derim. Helal olsun vallahi" yorumunu yaptı.



