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  4. 55 kilo veren Kolpaçino'nun Şahin'i son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler tanıyamadı

55 kilo veren Kolpaçino'nun Şahin'i son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler tanıyamadı

15.08.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şafak Sezer'in sevilen komedi filmi Kolpaçino'da Şahin karakterine hayat veren Serkan Şengül bu karakterle hafızalara kazındı. 55 kilo veren Şengül’ün son halini görenler gözlerine inanamadı.

Oyuncuları arasında Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Ebubekir Öztürk gibi isimlerin bulunduğu Kolpaçino sevilen filmler arasında yer alıyor. Kolpaçino’da Şahin karakterine hayat veren Serkan Şengül’ün son halini görenler şaştı kaldı.

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Komedi filmi olan Kolpaçino film serisi ilk olarak 2009 yılında izleyici karşısına çıktı. Filmde Şahin karakterine hayat veren Serkan Şengül esprili tavırlarıyla dikkat çekmişti.

kolpaçino şahinin son halini görenlerin ağızları açık kaldı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Şengül’ün son hali gündem oldu. Zayıflığıyla dikkat çeken ünlü isim Snob Magazin’e açıklama yaptı.

serkan şengülün son halini gören şaştı kaldı

Serkan Şengül "Sağlığım için 55 kilo verdim. 134 kiloydum. Daha vermeyeceğim. Şafak Sezer beni mide ameliyatı yaptırdı. 1.60 cm. boy ve 135 kiloydum.

55 kilo veren kolpaçinonun şahinini görenler tanıyamadı

İyiye gitmiyordum. Setlerde zorlanıyordum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlık açısından daha iyiyim. Ameliyathanede Kolpaçino'nun fon müziğini çaldılar" dedi.

kolpaçino şahini görenler tanıyamadı

AYDEMİR AKBAŞ DA KAYITSIZ KALAMADI

Kolpaçino'da Serkan Şengül ile beraber rol alan usta oyuncu Aydemir Akbaş Şengül'ün bir paylaşımına "Serkan ne güzel zayıflamışsın ismin yazmasa bu kim derim. Helal olsun vallahi" yorumunu yaptı.

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