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"Hem rahat olmak hem tarz görünmek istiyorum!" diyenler için Camper'ın indirimdeki modellerini seçtik

14.08.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülümseten Yaz İndirimleri devam ediyor. Ünlü moda markalarında %50'leri aşan indirimlerle alışveriş severlerin yüzünü güldüren büyük alışveriş etkinliği kapsamında Camper ayakkabılar da indirime girdi. Trendlerin ötesine geçen ultra şık ve konforlu ayakkabılarıyla tanınan markadaki eşsiz indirimleri keşfetmek için acele edin.

"Hem rahat olmak hem tarz görünmek istiyorum!" diyenler için Camper'ın indirimdeki modellerini seçtik

Hepimizin hayatında bazı markalar vardır ki, kaliteleriyle adeta birer efsane haline gelir. İşte Camper da tam olarak böyle bir marka. Zarafetin ve sıra dışılığın bir araya geldiği eşsiz tasarımlarıyla tanınan Camper, herkesten farklı olmak ve tarzını en iyi şekilde yansıtmak isteyenlerin favori markaları arasında yer alıyor. Siz de kendinizi şımartmak, adımlarınıza yeni bir tarz katmak ve benzersiz tasarımlarla öne çıkmak istiyorsanız, harekete geçmek için daha fazla beklemeyin, Camper ayakkabılardaki %50'ye varan indirimleri keşfedin.

Camper Herren Chasis Sport-K100373 Sneaker

Adsız tasarım - 2023-08-14T143736.831

Hem rahat olmak hem de tarz görünmek isteyen beyler buraya! Vulkanize tasarımını rahatlık hissi ile birleştirerek şık bir görünüm sunan Camper'ın Herren Chasis model ayakkabıları hakiki deri olmasıyla öne çıkıyor. Kaymaz alt tabanı, yumuşak derisi, ayağı kavrayan esnek yapısıyla bir kez kullananın vazgeçemediği bu ayakkabılara bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ne bir terleme ne bir rahatsızlık, çok iyi."

  • "Tam numara alın. Keyfinize bakın."

  • "Öncelikle çok hafif, benim için en önemli parametrelerden biri olduğundan belirtmek istedim. Tabanı yumuşak, uzun süre ayakta kaldığınızda rahatsızlık oluşturmuyor."
Ürünü İncele

Camper TWS G3D Runner Up Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-08-14T143949.955

Deri materyali ve EVA dış tabanıyla Camper'ın en sevilen modellerinden biri olan Runner UP, 80'lerden esinlenen tasarımıyla öne çıkıyor. Hem feminen hem de iddialiı ve şık görünmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan model, rahatlığı ve dayanıklılığıyla da kullanıcılarından tam not alıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel, hafif ama dayanıklı."

  • "Herhangi bir Camper kadar rahat."

  • "Çok çok çok rahat. Bayıldım."
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Camper Pelotas XLF Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-08-14T144248.197

Sade kıyafetlerinizi hareketli bir ayakkabı tercihiyle patlamak isteyenlerdenseniz Camper Pelotas XLF tam size göre diyebiliriz! Desenli file üst malzemesiyle kombinlerinize hareket katacak bu ayakkabı, özgün tasarımının yanı sıra hafif ve esnek yapısıyla da dikkat çekiyor. Hem tarz hem rahatlık arayanlar için harika bir seçenek olan bu ayakkabıya bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Camper ayakkabıların tasarımlarını çok seviyorum. Bunun yanında kalitesi de tartışılmaz zaten."

  • "Giydikten sonra esnedi o yüzden bir beden küçük alınabilir ama ayaklarınız taraklı ve genişse tam beden alın bence."
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Camper Pelotas XLF Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-08-14T144030.925

Özellikle yaz aylarında beyaz ayakkabılar her kombine uyum sağlaması dolayısıyla sıkça tercih ediliyor. Beyaz ayakkabıların tek dezavantajı çabucak kirlenmesi olarak görülüyor. Kumaş materyalden yapılan beyaz ayakkabılar deri ayakkabılara göre daha zor temizleniyor. Eğer kaliteli beyaz bir spor ayakkabı satın almak istiyor ancak sürekli temizlemeye de zaman ayırmak istemiyorsanız, Camper'ın hakiki deri olan Pelotas XLF model bu ayakkabısı tam size göre! Kalitesiyle göz dolduran bu ayakkabı tüm kombinlerinize eşsiz bir hava katacak!

Kullanıcılar ne diyor?

  • Çok bir şey söylemeye gerek yok aslında bilinen Camper kalitesi. Asıl söylenmesi gereken Amazon'un satış politikası. Ürünü aldıktan bir hafta sonra mail ile ürünü ben aldıktan sonra satış fiyatı daha da düştü diye aradaki farkı hesabınıza yatırması. İyi ki varsın Amazon."

  • "Eşim için aldım ve 'Ayağımda yok gibi' dedi. Camper kalitesi tartışılmaz zaten. Kendi numarası olan 38 aldım, tam oldu."
Ürünü İncele

Camper Beetle Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-08-14T144550.768

Camper'ın en sevilen modellerinden biri olan Beetle her sezon gelişen özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Ayak anatomisini özgün tasarımla buluşturan bu ayakkabı, hafifliği ve esnekliğiyle öne çıkıyor. Sırçalı derisi ve elastik bağcıklarıyla kalitesini ortaya koyan ayakkabıyla tüm kombinlerinize eşsiz bir hava katacaksınız!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Camper rahatlığı malum. Bu ayakkabıda da taban hafif ve rahat. Hem smart casual hem de spor giyimde kullanabilecek bir model. Ayağım 42 olmasına rağmen 42 numara hafif büyük, belki yarım beden küçük almak lazım."

  • "Çok rahat, çok hafif, güzel renk."
Ürünü İncele

Camper Runner K21 Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-08-14T144742.273

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Deri dokusunun yumuşaklığı, ayaktaki rahatlığı çok iyi. Öneririm."

  • "Kaliteli ve rahat bir ayakkabı arıyorsanız hiç çekinmeden atın sepete. On numara."
Ürünü İncele

Bu içerik 14 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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