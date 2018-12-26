55 yaş fark engel olamadı! Barıştılar

Çift, eşcinsel çöpçatan uygulaması üzerinden tanışıp aşık olmuştu. Çift geçtiğimiz Nisan ayında evlenmişti. Eski din adamı evini satıp, İngiltere'den Romanya'ya taşınmıştı.

Ancak genç modelin gece hayatına olan düşkünlüğü nedeniyle aralarında problem çıkmıştı. Bunun üzerine emekli din adamı İngiltere'ye döndü.

Clements "Ondan ayrılıp, üzerinden zaman geçtikten sonra gerçekten depresyona girdim. Çünkü onu çok özledim. Bir bacağımı ya da kolumu kaybetmiş gibiydim" dedi.

Şimdi aralarının daha iyi olduğunu açıklayan çift 'açık ilişki' yaşadıklarını belirtti.

SEKS HAYATLARINI ANLATTILAR

Eski din adamı yatakta genç partnerine göre daha 'dokunsal' olduğunu söylerken, genç model daha çok uyumaktan hoşlanıyor.

Clements yatak hayatlarını "Evet yapıyoruz (seks). Çok çok yakın ve tutkulu bir ilişkimiz var" dedi.

"PARA İÇİN BENİMLE DEĞİL"

Clements, genç eşinin onunla para için birlikte olduğu iddialarını reddediyor.

"Benimle para için birlikte değil. Çünkü ben öldükten sonra geriye çok param kalmayacağını biliyor. Ben boşanmak istemiyorum. O da istemiyor. Ona bir başkası olup olmadığını sordum. Eğer olsaydı da bunu anlardım" dedi.

