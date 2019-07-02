Mynet Trend

55 yaşında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı üniversiteden mezun oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 02.07.2019 15:34 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezunları düzenlenen törenle diplomalarına kavuştular. 10 bin öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı törende en dikkat çeken kişi ise 55 yaşındaki Durali Akkan oldu. Törende PAÜ’de güvenlik görevlisi olarak çalışırken Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümünde eğitim görmeye başlayan Durali Akkan, üniversite eğitimini tamamlayarak okulundan mezun oldu.

55 yaşında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı üniversiteden mezun oldu

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni programı PAÜ Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 21-22-29 Haziran tarihlerinde üç gün süreyle düzenlenen törene Denizli Valisi Hasan Karahan ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere il protokolünden birçok davetli katıldı ve öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak oldu.Törende, Eski Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, oğlu Dr. Mehmet Uçar’a mezuniyet belgesini takdim ederek oğlu ile mezuniyet sevincini paylaştı.

55 YAŞINDAKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN ÖĞRENCİLERE DERS

PAÜ’de güvenlik görevlisi olarak çalışan 55 yaşındaki Durali Akkan, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümünden üçüncülükle mezun olarak hem çalışıp hem okumanın mümkün olduğunun bir örneği oldu.

AW744245_05

DERECEYE GİREN ANNELERİNİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDULAR

PAÜ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programından yüksekokul ve program birincisi olarak mezun olan Reşika Sezgin Kaymakçı birincilik ödülü ve belgesini Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın elinden alırken kızı Selem Kaymakçı ve oğlu Erdi Kaymakçı annelerinin mutluluğuna ortak oldu.

AW744245_06

Törende ayrıca bu yıl; Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü İkinci Öğretim (İ.Ö.) Programı, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü (İ.Ö.) ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü (İ.Ö.) ilk mezunlarını verdi. (İHA)

PARTNERFirst Lady Melanie Trump'ın, gardırobu dudak uçuklatıyor! Montu bir daire fiyatındaFirst Lady Melanie Trump'ın, gardırobu dudak uçuklatıyor! Montu bir daire fiyatında
Oğuz Haksever'den bir canlı yayın kazası daha! Oğuz Haksever'den bir canlı yayın kazası daha!
Köylülerin büyük korkusu! 'Tüfeklerle bekliyoruz'Köylülerin büyük korkusu! 'Tüfeklerle bekliyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
üniversite öğrenci

En Çok Okunan Trend Haberler

Belediye başkanı bakın ne yaptı

Belediye başkanı bakın ne yaptı

Korkunç görüntüler! Emre Aşık velayeti alınca...

Korkunç görüntüler! Emre Aşık velayeti alınca...

Son günlerde çok sık yaşanıyor! Sakın açmayın

Son günlerde çok sık yaşanıyor! Sakın açmayın

Gören slogan atmaya başladı: İlk kez belediye başkanı görüyoruz

Gören slogan atmaya başladı: İlk kez belediye başkanı görüyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Motorunda kuşun yuva yaptığı kamyon seferden çekildi

Kamyon nereye giderse kuş takip ediyordu! Gerçek ortaya çıktı

Rüyada birini dövmek ne demek? Rüyada birini dövmekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada birini dövmek ne demek? Rüyada birini dövmekle ilgili rüya tabirleri

Yılanların dansı böyle görüntülendi

Saniye saniye kaydettiler! 2metre uzunluğundaki yılanlar...

Oğuz Haksever'den bir canlı yayın kazası daha!

Oğuz Haksever'den bir canlı yayın kazası daha!

Kurt saldırılarının arttığı köyde tedirginlik!

Köylülerin büyük korkusu! 'Tüfeklerle bekliyoruz'

Suriyeli tatlıcı, 'Türksünüz' dedi para almadı! İşte sosyal medyanın konuştuğu görüntü

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Türksünüz' dedi ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.