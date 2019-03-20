55 yıldır bu işin ustası! Sırrı ise...

Tava ciğeri ustası Kazım Gilan, 15 yaşında başladığı ciğercilik mesleğini yarım asırdan fazla süredir sürdürüyor. Mesleğe 1964 yılında başlayan, 2016'da sektördeki "ustaların ustası" namıyla "Yılın Ahisi" seçilen Kazım usta, 55 yıldır ciğer tavası başından ayrılmadı.

Her sabah açtığı Balıkpazarı Caddesi'ndeki dükkanında ustasından öğrendiği standartları ve sırları yıllardır tüketicisine sunmak için çaba sarf eden Kazım usta, mütevazı ve gösterişten uzak dükkanında lezzetiyle öne çıkmak için çaba sarf ediyor.

Kazım Gilan, yaptığı açıklamada, çocuk yaşta öğrendiği mesleği yarım asırdır devam ettirdiğini söyledi. Ustasının mesleği bırakmasından sonra bir süre Edirne'de ciğerci olarak sadece kendisinin hizmet verdiğini belirten Gilan, mesleğin devamı için usta çırak ilişkisinin büyük önem taşıdığını söyledi. Edirne'yi ziyarete gelenlerler bu lezzetin tadına bakmadan dönmüyor...

Gilan, aile şirketi olduklarını ve en büyük destekçisinin eşi, çocukları ve torunları olduğunu belirterek, "1964 senesinden bu yana ciğer pişirmeye devam ediyorum. Meslekte 55 yılımı doldurdum. 15 yaşında ustamın yanına girerek ciğer pişirmeye başladım. Allah nasip ederse işi oğlum İlhan'a devretmeyi planlıyorum. Tabii ki işin başında durmak ve takip etmek şartıyla" dedi.