YEMEK

55 yıldır bu işin ustası! Sırrı ise...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.03.2019 13:39 | Son Güncelleme

Edirne Tava ciğerini henüz popüler olmadığı dönemlerden bugüne pişiren, onlarca çırak yetiştiren Kazım Gilan, ustalığını konuşturmaya devam ediyor.

55 yıldır bu işin ustası! Sırrı ise...

Tava ciğeri ustası Kazım Gilan, 15 yaşında başladığı ciğercilik mesleğini yarım asırdan fazla süredir sürdürüyor. Mesleğe 1964 yılında başlayan, 2016'da sektördeki "ustaların ustası" namıyla "Yılın Ahisi" seçilen Kazım usta, 55 yıldır ciğer tavası başından ayrılmadı.

2

Her sabah açtığı Balıkpazarı Caddesi'ndeki dükkanında ustasından öğrendiği standartları ve sırları yıllardır tüketicisine sunmak için çaba sarf eden Kazım usta, mütevazı ve gösterişten uzak dükkanında lezzetiyle öne çıkmak için çaba sarf ediyor.

Kazım Gilan, yaptığı açıklamada, çocuk yaşta öğrendiği mesleği yarım asırdır devam ettirdiğini söyledi. Ustasının mesleği bırakmasından sonra bir süre Edirne'de ciğerci olarak sadece kendisinin hizmet verdiğini belirten Gilan, mesleğin devamı için usta çırak ilişkisinin büyük önem taşıdığını söyledi. Edirne'yi ziyarete gelenlerler bu lezzetin tadına bakmadan dönmüyor...

3

Gilan, aile şirketi olduklarını ve en büyük destekçisinin eşi, çocukları ve torunları olduğunu belirterek, "1964 senesinden bu yana ciğer pişirmeye devam ediyorum. Meslekte 55 yılımı doldurdum. 15 yaşında ustamın yanına girerek ciğer pişirmeye başladım. Allah nasip ederse işi oğlum İlhan'a devretmeyi planlıyorum. Tabii ki işin başında durmak ve takip etmek şartıyla" dedi.

4

Kentte ciğerci sayısında büyük artış olduğunu dile getiren Gilan, "Ustaların ustası olarak benim önereceğim şey, ciğer işini yapacak kişiler bilerek yapsın. İşi bilerek yapmak başarıya giden yolda önemli. Şu an önüne gelen ciğerci dükkanı açıyor. Belediye veya diğer kurumlar bir marka olan Edirne tava ciğerini korumak için çalışmalar yapmalı" ifadelerini kullandı.

Dana ciğeri kullandığını kaydeden Gilan, ciğerin lezzetli olması için sinirin ve damarların titizlikle ayıklanması gerektiğini söyledi. Ciğerin ayıklanma sürecinin lezzete doğrudan etki ettiğine dikkati çeken Gilan, şunları kaydetti:

6

"Edirne tava ciğeri yapımında ben dana ciğeri kullanıyorum. Bunun yanında başka türde ciğer kullananlar da var. Onlar daha sinirli ve sert olduğu için ben dana ciğeri tercih ediyorum. Dana ciğerinin parçalar halinde bölünüp, içindeki sinirlerin ve damarların güzel bir şekilde ayıklanması lazım. Eğer sinir kalırsa, ciğeri ağzınıza attığınızda sakız gibi çiğnersiniz. Doğradıktan sonra çok hafif yıkar ve belli bir miktarda tuz atarız. Tuz atılmasının sebebi ciğeri hafif sıkması ve siyahlaşmasını engellemesi. Daha sonra ciğer tavada pişirmeye hazır hale gelir. Ciğerin pişeceği yağ miktarı müşteri sayısına göre ayarlanır. Ateşimiz biraz hızlı yanar. Sol elimiz her zaman ocağın düğmesindedir. Eğer ocağı çok fazla açarsak, ciğeri kuruturuz, çok gevrek ve pişkin çıkar. İdeal olan orta pişmiş olandır."

Şimdi de bu moda oldu!Şimdi de bu moda oldu!
Kastamonu'da çocuklar siyez buğdayını hamur işi yaparak tanıyorKastamonu'da çocuklar siyez buğdayını hamur işi yaparak tanıyor
Korkunç araştırma! Günde en az 2 bardak içenlerde...Korkunç araştırma! Günde en az 2 bardak içenlerde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ciğer tava edirne yemekleri yöresel tarifler

En Çok Okunan Haberler

Ata Demirer'den ayrılan Aslı Turanlı'dan manidar paylaşım

Ata Demirer'den ayrılan Aslı Turanlı'dan manidar paylaşım

Kürtaj iddiası çileden çıkardı!

Kürtaj iddiası çileden çıkardı!

Bu lahmacunda et yok! Yiyen bayılıyor...

Bu lahmacunda et yok! Yiyen bayılıyor...

Ender Saraç kanserden koruyan doğal iksiri açıkladı!

Ender Saraç kanserden koruyan doğal iksiri açıkladı!

Köy köy gezip bu tarifi aradılar! Sonunda...

Köy köy gezip bu tarifi aradılar! Sonunda...

Biz göz ardı ediyoruz ama Japonlar bunun sayesinde...

Biz göz ardı ediyoruz ama Japonlar bunun sayesinde...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun işini severek yapıyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özbeklerin Nevruz tatlısı: Sümelek

Bu tarif çok özel! Sümelek tatlısını bilen var mı?

Kastamonu'da çocuklar siyez buğdayını hamur işi yaparak tanıyor

Kastamonu'da çocuklar siyez buğdayını hamur işi yaparak tanıyor

Şekerli içecek tüketimi erken ölüm riskini artırıyor

Korkunç araştırma! Günde en az 2 bardak içenlerde...

Köy köy gezip bu tarifi aradılar! Sonunda...

Köy köy gezip bu tarifi aradılar! Sonunda...

Boy uzatan ve zeka geliştiren sihirli madde: İyot

Biz göz ardı ediyoruz ama Japonlar bunun sayesinde...

Şalgam suyu kanserden koruyor

Ender Saraç kanserden koruyan doğal iksiri açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.