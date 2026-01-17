550 kişilik köye binlerce kişi akın ediyor! Nedeni 18. yüzyıldan kalma gelenek

İspanya'da Katolik inancına göre hayvanları koruduğu kabul edilen Aziz Anton'un yortu günüyle bağlantılı olarak San Bartolome de Pinares köyünde onlarca at ateş üzerinden atlatıldı.

Etkinliği izlemek için 550 nüfuslu köye binlerce kişi akın etti. Etkinlik, Katolik dini inanışına göre hayvanları koruduğu kabul edilen Aziz Anton anısına 16 Ocak gecesi yapıldı. Hem dini hem de kültürel ve sosyal yanı olan etkinlik, havanın kararmasıyla birlikte köydeki kilisenin çanlarının çalmasıyla başladı.

ALEVLERİN ARASINDAN GEÇTİLER

Atlar, kilisenin papazı tarafından kutsandıktan sonra köy merkezinde dolaştırılarak, gece boyunca sokaklarda yakılan ateşlerin üzerinden atlatıldı.

Sadece 550 nüfusu olan Avila kentine bağlı San Bartolome de Pinares köyü, 18. yüzyıldan kalma geleneğin sayesinde her 16 Ocak'ta "Las Luminarias" adıyla yapılan festivalde ateş üzerinden atlatılan atları izlemeyi gelen binlerce kişiyle dolup taşıyor.Kaynak: AA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır