57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kazananı kim oldu? Patrick Bevin kimdir? Patrick Bevin kaç yaşında ve nerelidir?

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu iptal edildi. İstanbul'da son etabı koşulan tur, kötü hava koşulları ve kaygan yollar sebebiyle sonlandırıldı. TUR 2022'nin kazananı, güne genel klasmanda lider olarak giren Yeni Zelandalı Patrick Bevin oldu. Patrick Bevin'in kim olduğu ve daha önce katıldığı yarışlar spor meraklıları tarafından araştırılmaya başlandı.

PATRİCK BEVİN KİMDİR?

Patrick "Paddy" Bevin (15 Şubat 1991 doğumlu) şu anda UCI WorldTeam İsrail–Premier Tech için yarışan Yeni Zelandalı profesyonel bir yol yarışı bisikletçisidir. Bevin, Taupō'da büyüdü. 2014 yılında Avantidrome, BikeNZ'in Yüksek Performans ekibiyle antrenman yapmak için açıldığında Cambridge'e taşındı. 2009 yılında Bevin, Yeni Zelanda Bici Vida takımı için yarıştı. Bu süre zarfında, 2009 Southland Turu'nda iki etap zaferi ve Okyanusya Bisiklet Şampiyonası yol yarışında zafer kazandı. Yılın Bisiklet Yeni Zelanda Genç Yol Bisikletçisi oldu.

Bevin daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve kısa bir süre için Rubicon–Orbea geliştirme ekibi için yarıştı, önemli bir başarı elde etti ve Amerikan Kıtası düzeyinde bir ekip olan Bissell tarafından fark edildi. Bevin, 2013 sezonunun sonunda takım sona erene kadar Bissell için yarıştı. Bu süre zarfında, 2012 Bucks County Classic'te birkaç kriter yarışı ve zafer kazandı. 2014 sezonu boyunca Avustralya takımı Search2retain–Health.com.au için yarıştı, National Capital Tour'u kazandı ve 2015 için Avanti Racing Team ile sözleşme imzaladı. 2014'te Yeni Zelanda milli takımı için de yarıştı. Takım 2014 An Post Rás'ta iki etap ve puan yarışmasını kazandı ve kısaca genel klasmanı yönetti.

2015'te şimdi Avanti'ye binen Bevin, Yeni Zelanda Ulusal Zamana Karşı Şampiyonasında üçüncü ve Yeni Zelanda Ulusal Yol Yarışı Şampiyonasında altıncı oldu. Ağustos 2015'te, Bevin'in Cannondale için UCI Dünya Turu'nda binmek üzere iki yıllık bir sözleşme imzaladığı açıklandı ve Jonathan Vaughters onu "her şeye sahip gibi görünen bir binici" olarak nitelendirdi.

57. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURUN KAZANANI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk üçü

1- Patrick Bevin

2- Jay Vine

3- Eduardo Sepulveda

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun diğer kazananları şöyle;