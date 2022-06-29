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59 asal mı? 59 sayısı asal mıdır?

28.06.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Matematikte asal sayılar konusunu bilenler soruları çözerken zamandan tasarruf etme şansı yakalarlar. Bunun için de asal sayı kurallarını bilmek gerekir. Böylelikle bir sayının asal sayı olması için gereken özelliklere hakim olunabilir. Bu bağlamda araştırılan sayılar arasında 59 sayısı da bulunur. 59 sayısı asal sayı mıdır? 59 sayısının bölenleri nelerdir?

59 asal mı? 59 sayısı asal mıdır?

Bir sayı ya da rakamın asal sayı olabilmesi için ilk aranan nitelik, pozitif tam sayı olmasıdır. Eğer bu sayı pozitif tam sayı ise ardından bölenlerine bakılması gerekmektedir. Asal sayılar sadece 2 sayıya bölünebilir. Bunlar da sayının kendisi ve 1 rakamıdır. Bu sebepten ötürü negatif tam sayılar asal sayı olamaz.

121 asal mı? 121 sayısı asal mıdır?121 asal mı? 121 sayısı asal mıdır?

59 Asal mı?

Asal sayılar 1 ve kendisine bölünebilen sayılardır, başka bir çarpanı bulunmaz. 59 sayısı asal mı, diye baktığımızda pozitif bir tam sayı olduğu için aranan ilk kurala uygun olduğu görülür. Bunun ardından 59 sayısının 1 ve 59 dışında bir çarpanı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

59 sayısının 1 ve kendisinden başka bir böleni yoktur. Bu sebepten ötürü 59 asal mı, sorusunun yanıtı; Evet 59 sayısı asal bir sayıdır.

59 sayısı dışında 1 ve 100 arasında bulunan asal sayılar şunlardır; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Bu sayıların hepsi pozitif tam sayı olmasının yanı sıra sadece kendisine ve 1 rakamına bölünebilir.

43 asal mı? 43 sayısı asal mıdır?43 asal mı? 43 sayısı asal mıdır?


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