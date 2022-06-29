59 asal mı? 59 sayısı asal mıdır?

Bir sayı ya da rakamın asal sayı olabilmesi için ilk aranan nitelik, pozitif tam sayı olmasıdır. Eğer bu sayı pozitif tam sayı ise ardından bölenlerine bakılması gerekmektedir. Asal sayılar sadece 2 sayıya bölünebilir. Bunlar da sayının kendisi ve 1 rakamıdır. Bu sebepten ötürü negatif tam sayılar asal sayı olamaz.

59 Asal mı?

Asal sayılar 1 ve kendisine bölünebilen sayılardır, başka bir çarpanı bulunmaz. 59 sayısı asal mı, diye baktığımızda pozitif bir tam sayı olduğu için aranan ilk kurala uygun olduğu görülür. Bunun ardından 59 sayısının 1 ve 59 dışında bir çarpanı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

59 sayısının 1 ve kendisinden başka bir böleni yoktur. Bu sebepten ötürü 59 asal mı, sorusunun yanıtı; Evet 59 sayısı asal bir sayıdır.

59 sayısı dışında 1 ve 100 arasında bulunan asal sayılar şunlardır; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Bu sayıların hepsi pozitif tam sayı olmasının yanı sıra sadece kendisine ve 1 rakamına bölünebilir.



