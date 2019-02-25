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5G özellikli Huawei Mate X hakkındaki tüm detaylar

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TEKNOLOJİ  | 25.02.2019 09:54 | Son Güncelleme

Huawei bir süredir merakla beklenen katlanabilir ekranlı akıllı telefon modelini nihayet tanıttı. İşte 5G özellikli Huawei Mate X hakkındaki tüm detaylar.

5G özellikli Huawei Mate X hakkındaki tüm detaylar

Huawei’nin bir süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı akıllı telefonu nihayet görücüye çıktı. Barselona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi kapsamında sahneye çıkan Huawei yetkilileri, yeni nesil Mate modelini tanıttı.

Katlanabilir ekranıyla dikkat çeken Huawei Mate X, tasarım anlamında Galaxy Fold’tan hayli farklı diyebiliriz.
Hatırlanacağı üzere Galaxy Fold katlandığında ekranı hayli ufalıyordu. Huawei Mate X ise iki tarafında da neredeyse birbirine eşit ekranlarla donatılmış.

Telefon katlandığında her iki ekranı da aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Çinli üretici ekran boyutunu büyütebilmek için her tarafa kamera yerleştirmemiş. Hatırlanacağı üzere Galaxy F’de toplamda 6 kamera vardı. Bu 6 kamera 3 farklı yere konumlandırılmıştı.

Mate X’te ise 3 kamera da aynı yerde bulunuyor. Bu kameralar hem selfie, hem de normal fotoğraflar için kullanılabiliyor.
Daha geniş ekran Huawei Mate X’in Galaxy Fold’a göre en önemli avantajı daha büyük ekranlara sahip olması. Telefon katlandığı zaman kamera modülünün bulunduğu ekranın boyutu 6.38 inçken, arka tarafta kalan ekran ise 6.6 inçlik büyüklüğe sahip.

6.38 inçlik ekranın çözünürlüğü 2480 x 892 piksel, 6.6 inçlik ekranın çözünürlüğü ise 2480 x 1148 piksel. Telefon açılıp tablet konumuna alındığında ise karşımıza 2480 x 2200 piksel çözünürlüğünde 8 inçlik bir ekran geliyor. Bu ekranda herhangi bir delik ya da çentik olmaması ise hayli hoş görünüyor.
Huawei Mate X şu anda ekran genişliği açısından Galaxy Fold’un bir adım önünde bulunuyor diyebiliriz. Çinli üretici bu tasarım çizgisini Falcon Wing Desing olarak isimlendirmiş.

Dünyanın 5G destekli ilk katlanabilir ekranlı telefonu

Huawei katlanabilir ekranlı akıllı telefonunda 5G desteğine de yer vermiş. Çinli üretici yonga seti tarafında Kirin 980’i kullanırken, 5G için Balong 5000 modeminden destek almış. Peki bu modem ile Mate X ne kadar hızlı olacak?

Huawei’nin iddiasına göre, Mate X ile 3 saniye içerisinde 1GB’lık veri indirmek mümkün olacak. Basit bir tabirle günümüz konsol oyunlarını birkaç dakika içerisinde indirebileceksiniz. Elbette bu 5G’nin maksimum hızı.

Yani bu hıza asla ulaşamayabilirsiniz. Malum ülkemizde 4G bile vaat edilen hızlara çıkabilmiş değil. Dolayısıyla 5G’de de Huawei’nin sözünü verdiği bu hızların yakalaması biraz güç.

55 Watt’lık süper hızlı şarj teknolojisi

Huawei’nin katlanabilir ekranlı telefonu 4500 mAh boyutunda ortalamanın üzerinde bir batarya ile geliyor. Peki bu bataryanın şarj olması ne kadar zaman alacak.

Çinli üreticinin yeni oyuncağı 55W’lık SuperCharge teknolojisini destekliyor. Mate X bu teknoloji sayesinde yalnızca yarım saat içerisinde bataryasının yüzde 85’lik bölümünü doldurabiliyor. Huawei yetkililerinin belirttiğine göre bu sayede Mate X şarj konusunda XS Max’tan yüzde 600 daha hızlı.

Yanıt bekleyen bazı sorular var

Huawei katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu tanıtırken bazı özelliklere hiç değinmedi. Örneğin telefonun sahip olduğu Leica destekli kameralardan pek söz edilmedi. Ya da telefonun hangi güvenli prosedürlerini içerdiğine değinilmedi.

Bunların yanı sıra Huawei Mate X fiyatı da dudak uçuklattı. 8GB RAM ve 512GB dahili depolama alanıyla gelecek olan modelin fiyatı 2299 euro olarak açıklandı. Biz Galaxy Fold için belirtilen 1980 dolarlık etiket fiyatına fazla derken, Huawei’nin 2299 euro’luk fiyat etiketi bizleri daha da şaşırttı.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Mate X bu yılın ortalarına doğru satışa sunulacak.

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5G Huawei Mate X

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