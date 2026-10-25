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230 bin TL'lik iPhone Duo'da ekran kırılmaları ortaya çıktı: Sorun aynı bölgede görülüyor

Apple'ın yeni katlanabilir telefonu iPhone Duo resmen satışa çıktı. Ancak iddiaya göre bazı cihazların ekranlarında şimdiden kırılmalar meydana geldi. Reddit’teki paylaşımlara göre sorun, etkilenen cihazların hepsinde benzer bir noktada ortaya çıkıyor gibi görünüyor.

230 bin TL'lik iPhone Duo'da ekran kırılmaları ortaya çıktı: Sorun aynı bölgede görülüyor
Enes Çırtlık

iPhone Duo resmi satışları yeni başlarken bazı kullanıcılar iddiaya göre ekranlarının kırıldığını bildirmeye başladı. Reddit'teki paylaşımlara bakılırsa, etkilenen cihazların iç ekranlarında menteşe boyunca uzanan bölgede bir sorun ortaya çıkıyor. Ayrıca ekranın sağ tarafında parlak bir veya birden fazla çizgi beliriyor.

AVUSTRALYA'DAKİ KULLANICI: TELEFONU MUHTEMELEN 20 KEREDEN AZ AÇMIŞTIM

Avustralya'daki bir kullanıcı, iPhone Duo'sunun ekranının nasıl kırıldığını şu sözlerle anlattı:

"iPhone Duo'm yaklaşık altı saattir elimdeydi ve muhtemelen 20 kereden az açmıştım. Telefonu bir arkadaşıma gösteriyordum. Açarken ekranın altında, iç menteşenin çevresinde bir şey hissettim. Açmaya devam ettiğimde bir çatlama sesi duydum ve ekran tam menteşe boyunca kırıldı. İç ekranın yüzeyinde veya dış menteşede, araya bir şey sıkıştığını ya da bir şeyin zarar gördüğünü düşündürecek hiçbir iz veya hasar yoktu."

Kullanıcı, olayın ardından Apple Store'un telefonunu hemen yeni bir cihazla değiştirdiğini belirtti.

230 bin TL lik iPhone Duo da ekran kırılmaları ortaya çıktı: Sorun aynı bölgede görülüyor 1

REDDİT'TE BAŞKA KIRIK EKRAN GÖRÜNTÜLERİ DE PAYLAŞILDI

Sorun yalnızca bu kullanıcının cihazıyla sınırlı değil. Reddit'teki bir paylaşımda başka bir kırık ekranın fotoğrafı yer alıyor; aynı paylaşımın altındaki bir yorumda ise bir kırık iPhone Duo'yu daha gösteren bir video bulunuyor.

230 bin TL lik iPhone Duo da ekran kırılmaları ortaya çıktı: Sorun aynı bölgede görülüyor 2

Ayrı bir Reddit başlığında ise ekran sorunu yaşayan diğer iPhone Duo cihazlarının fotoğrafları bir araya getirildi.

230 bin TL lik iPhone Duo da ekran kırılmaları ortaya çıktı: Sorun aynı bölgede görülüyor 3

230 bin TL lik iPhone Duo da ekran kırılmaları ortaya çıktı: Sorun aynı bölgede görülüyor 4

230 bin TL lik iPhone Duo da ekran kırılmaları ortaya çıktı: Sorun aynı bölgede görülüyor 5

Apple, konuyla ilgili yapılan yorum talebine ilk aşamada yanıt vermedi.

TÜRKİYE FİYATI 230 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

iPhone Duo'nun Türkiye'de de satışa sunuldu. Buna göre, cihazın 256 GB kapasiteli modeli ülkemizde 229 bin 999 TL, 512 GB modeli 246 bin 999 TL, 1 TB modeli 280 bin 999 TL ve 2 TB modeli ise 335 bin 999 TL'den satılıyor.

Yıldız Rengi ve Gece Rengi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunulan telefon, katlandığında 5,4 inçlik dış ekran, açıldığında ise 7,6 inçlik geniş ekran sunuyor. Cihazda Apple'ın A20 Pro işlemcisi bulunuyor.

Kaynak: The Verge

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Reddit katlanabilir telefon iPhone Duo
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