MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 6.5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı gün geçtikçe eriyor! Sihirli Annem'in Tuğçe'sini bir de şimdi görün

6.5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı gün geçtikçe eriyor! Sihirli Annem'in Tuğçe'sini bir de şimdi görün

02.06.2023 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönem 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe rolüyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, şimdilerde iki çocuk annesi. Damla Ersubaşı, 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Verdiği kilolar ve boşanma süreciyle gündeme gelen Ersubaşı, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Gün geçtikçe kilo vermeye devam eden Damla Ersubaşı'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

6.5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı gün geçtikçe eriyor! Sihirli Annem'in Tuğçe'sini bir de şimdi görün

Sihirli Annem dizisi Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı magazin haberleri ile gündeme geliyor. 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo veren oyuncu bambaşka biri oldu. Gün geçtikçe kilo vermeye devam eden Damla Ersubaşı adeta eridi. Değişimiyle şaşkına çeviren Damla Ersubaşı'nı bir de şimdi görün.

GÜN GEÇTİKÇE ERİDİ

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen oyuncu Damla Ersubaşı 2018 yılında mide küçültme ameliyatına girdi.

Tam 6.5 ayda 41 kilo veren oyuncu büyük bir değişim yaşadı.

damla ersubaşı düğün

İki kız annesi olan Ersubaşı, doğum sürecinde aldığı kilolarından da hızla kurtuldu.

damla e

Günden güne kilo vermeye devam eden Damla Ersubaşı adeta eridi.

İŞTE SON HALİ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Havluya sarınıp poz verdi! İddialı pozları olayHavluya sarınıp poz verdi! İddialı pozları olay
TikTok fenomeni dansıyla büyüledi! 'Gerçek melek misin?'TikTok fenomeni dansıyla büyüledi! 'Gerçek melek misin?'
Transparan elbisesiyle poz verdi! 'Kraliçe gibisin'Transparan elbisesiyle poz verdi! 'Kraliçe gibisin'
Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı sihirli annem anne karakteri tuğçe kara

En Çok Okunan Haberler

Osman Gökçek uyarı alınca yemin metnini ikinci kez okudu!

Osman Gökçek uyarı alınca yemin metnini ikinci kez okudu!

CHP'den ilk açıklama geldi! "Bizden şunu beklemesinler..."

CHP'den ilk açıklama geldi! "Bizden şunu beklemesinler..."

Herkes Kılıçdaroğlu'nu konuşurken AK Parti'den sürpriz çıkış

Herkes Kılıçdaroğlu'nu konuşurken AK Parti'den sürpriz çıkış

3 eşi olduğu iddia edilmişti! Açıklama geldi

3 eşi olduğu iddia edilmişti! Açıklama geldi

Ve Meclis resmen açıldı! İlk yemin Bahçeli'den

Ve Meclis resmen açıldı! İlk yemin Bahçeli'den

Erdoğan 2 kez görüştü: Sonunda kararını verdi! Ekonomi yönetimi...

Erdoğan 2 kez görüştü: Sonunda kararını verdi! Ekonomi yönetimi...

İlginizi Çekebilir

Doğum lekesi sandı! Gerçek bambaşka çıktı...

Doğum lekesi sandı! Gerçek bambaşka çıktı...

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

4 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendisini vurdu

4 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendisini vurdu

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.