6.5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı gün geçtikçe eriyor! Sihirli Annem'in Tuğçe'sini bir de şimdi görün

Sihirli Annem dizisi Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı magazin haberleri ile gündeme geliyor. 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo veren oyuncu bambaşka biri oldu. Gün geçtikçe kilo vermeye devam eden Damla Ersubaşı adeta eridi. Değişimiyle şaşkına çeviren Damla Ersubaşı'nı bir de şimdi görün.

GÜN GEÇTİKÇE ERİDİ

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen oyuncu Damla Ersubaşı 2018 yılında mide küçültme ameliyatına girdi.

Tam 6.5 ayda 41 kilo veren oyuncu büyük bir değişim yaşadı.

İki kız annesi olan Ersubaşı, doğum sürecinde aldığı kilolarından da hızla kurtuldu.

Günden güne kilo vermeye devam eden Damla Ersubaşı adeta eridi.

İŞTE SON HALİ



