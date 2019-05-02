6 adımda internetten kendinizi tamamen silinin

Akıllı telefonunuzdan, bilgisayarınızdan ya da internet erişimi bulunan herhangi bir cihazdan istediğiniz bilgiye ulaşmak hiç de zor değil. Üstelik bu durumu kişiler için de geçerli. Dilediğiniz kişiye internet üzerinden bir şekilde erişmeniz, onun hakkında bilgi toplamanız hiç de zor değil.

Peki kişinin kendisini internetten silmesi mümkün mü? Bu sorunun cevabı biraz zor da olsa evet. Eğer kendinizi internetten silmek istiyorsanız, mutlaka uygulamanız gereken 6 adım bulunuyor.

Peki bunlar ne?

Bugün ki yazımızda kendinizi internetten silmek için yapmanız gereken 6 adımı sizlerle paylaşacağız.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN KURTULUN



Kendinizi internetten silmek için atacağınız ilk adım sosyal medya hesaplarınızı tamamen ortadan kaldırmak olacaktır. Bakın dondurma demiyoruz. Sosyal medya hesaplarınızı tamamen silmeniz gerekiyor.

Sosyal medya hesaplarının ardından kaydınızın olduğu ne kadar e-ticaret sitesi varsa onların da hepsini devre dışı bırakmanız lazım. Uzun lafın kısası, ilk adımınız üyeliğiniz olan tüm sitelerden kendinizi silmek olacaktır.