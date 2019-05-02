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6 adımda internetten kendinizi tamamen silinin

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TEKNOLOJİ  | 02.05.2019 09:46 | Son Güncelleme

Malum, artık internet ve bilgi çağında yaşıyoruz. İnsanlar eskiden aradıkları bir bilgiye ulaşabilmek için kütüphanelere gidip, saatlerce kitapları araştırmak zorunda kalıyorlardı. Fakat günümüzde bilgiye ulaşmak için yapmanız gereken tek şek Google’a sormak.

6 adımda internetten kendinizi tamamen silinin

Akıllı telefonunuzdan, bilgisayarınızdan ya da internet erişimi bulunan herhangi bir cihazdan istediğiniz bilgiye ulaşmak hiç de zor değil. Üstelik bu durumu kişiler için de geçerli. Dilediğiniz kişiye internet üzerinden bir şekilde erişmeniz, onun hakkında bilgi toplamanız hiç de zor değil.

Peki kişinin kendisini internetten silmesi mümkün mü? Bu sorunun cevabı biraz zor da olsa evet. Eğer kendinizi internetten silmek istiyorsanız, mutlaka uygulamanız gereken 6 adım bulunuyor.
Peki bunlar ne?

Bugün ki yazımızda kendinizi internetten silmek için yapmanız gereken 6 adımı sizlerle paylaşacağız.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN KURTULUN

Kendinizi internetten silmek için atacağınız ilk adım sosyal medya hesaplarınızı tamamen ortadan kaldırmak olacaktır. Bakın dondurma demiyoruz. Sosyal medya hesaplarınızı tamamen silmeniz gerekiyor.

Sosyal medya hesaplarının ardından kaydınızın olduğu ne kadar e-ticaret sitesi varsa onların da hepsini devre dışı bırakmanız lazım. Uzun lafın kısası, ilk adımınız üyeliğiniz olan tüm sitelerden kendinizi silmek olacaktır.

VERİ TOPLAMA SİTELERİNDEN KENDİNİZİ KALDIRIN

Gelelim işin zorlu kısımlarından ilkine. Sosyal medya ve forum tarzı sitelerden kendinizi silmek kolaydır. Fakat söz konusu veri toplama siteleri olduğunda biraz uğraşmanız gerekebilir.
Malum internet üzerinde pek çok veri toplama sitesi bulunuyor. Bunlara tek tek bakarak kaydınızın olduğu siteye mail atmanız gerekiyor. Bazı siteler basit bir mail ile sizin kaydınızı silebiliyorlar. Bazıları ise silme işlemi için faks vb. çetrefilli yollarla uğraşmanızı talep ediyorlar. Kendinizi bu veri toplama sitelerinden çıkarmayı başarırsanız, yüksek bir ihtimalle Google’ın arama sonuçlarından da çıkmış olacaksınız. O yüzden bu adımı mutlaka yerine getirmeniz gerekiyor.

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BİLGİLERİNİZİ WEB SİTELERİNDEN DOĞRUDAN KALDIRIN

Kendinizi internetten silmek için önemli olan unsurlardan birisi de forum vb. üyelik usulü çalışan sitelerden kayıtlarınızı tamamen silmeniz.
Burada sadece profilden bahsetmiyoruz. Daha önce yazdığınız, çizdiğiniz ne varsa herşeyin silinmesinden bahsediyoruz.
Bunun için kolay yoldan hesabınızı kapatmak yeterli olmayacaktır. En kestirme yol ise site yetkilileriyle iletişime geçerek size dair tüm verileri silmesini istemeniz olacaktır.
Elbette burada site sahiplerinin böyle bir zorunluluğunun bulunmadığını da belirtmek gerekiyor. O yüzden kibar bir dil kullanmak sizin yararınıza olabilir.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ SİTELERDEN SİLİN

Genel olarak kurumsal sitelerden bilgilerinizi silmek bazen sandığınızdan çok daha zor olabilir. Örneğin kredi kartı bilgilerinizin saklı olduğu siteler.
Bu tarz siteler genel olarak bilgilerinizi saklayarak daha sonra oturumunuzu açtığınızda üyeliğinizi tekrar aktif edecektir. O yüzden bu tarz kişisel bilgilerin paylaşıldığı kurumsal sitelerle birebir etkileşim halinde olmak sonuç almanız açısından daha doğru bir adım olacaktır.

ESKİ ARAMA SONUÇLARINI KALDIRIN

Yazdığınız bir iletiyi sitelerden sildirseniz bile bunu Google’ın ön belleğinden sildirmedikten sonra amacınıza tam olarak ulaşmış sayılmazsınız.
Şöyle ki utandığınız bir forum iletisini, site sahibiyle iletişime geçerek sildirmeniz mümkün. Fakat bu ileti aratıldığında Google’ın ön belleğinde bulunabilir. Peki bunu nasıl sildireceksiniz?
Direkt olarak Google ile iletişime geçerek bu ön belleği sildirebilirsiniz. Elbette Google’ın bu tarz sorunlara her zaman olumlu yaklaşmadığını da belirtmek gerekiyor.

SON OLARAK E-POSTA HESAPLARINIZI KALDIRIN

Kendinizi internetten silmek için atmanız gereken son adım e-posta hesabınızı tamamen silmek olacaktır. Malum, bu aşamaya gelene kadar e-posta hesabınız iletişim için önemli bir role sahipti.
Fakat ilk 5 adımı uyguladıysanız ve başarılı olduysanız geriye sadece e-posta hesabınızı silmek kalıyor. Eğer e-posta hesabınızı da silerseniz, kendinizi internetten tamamen silmiş olacaksınız.

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