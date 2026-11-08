İçinde 12 tane ev var: Bu köyü bedavaya veriyorlar! Tek şartı var

Ourense kentine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki A Barca köyü, 2014 yılında belediye başkanının terk edilmiş yerleşimi ücretsiz vermek istemesiyle dünya basınında yer almıştı.

Gayrimenkul sitesi Aldeas Abandonadas'da yayımlanan ilanda köydeki 12 evin restore edilmesi gerektiği belirtilmişti. Dört evin iki katlı olduğu köyün yaklaşık 15 bin metrekarelik alanı kapladığı aktarılmıştı.

Köyün turizm amaçlı değerlendirilmesi, lüks bir ekoturizm yerleşimine veya spa oteline dönüştürülmesi önerilmişti. Ancak ilanda görülen 0 euro fiyatı, köyün tamamen bedelsiz şekilde satın alınabileceği anlamına gelmiyordu.

KÖYÜ ALAN KİŞİ 50 YIL SONRA GERİ VERMEK ZORUNDA

Aldeas Abandonadas şirketinin yöneticisi Elvira Fafián, 2024 yılında yaptığı açıklamada anlaşmanın bir mülkiyet devri değil, 50 yıllık imtiyaz olduğunu belirtti.

Buna göre köyü devralan kişi veya şirket, 50 yılın sonunda yerleşimi enerji şirketi Naturgy'ye geri vermek zorunda kalacak.

Üstelik köyde su ve elektrik bağlantıları en az 2 kilometre uzakta bulunuyor. Bu altyapının yeniden kurulması ve evlerin restore edilmesi için 1 milyon euronun üzerinde yatırım gerektiği ifade ediliyor.

Belediye yönetimi ise yolların yenilenmesi ve su ile elektrik bağlantılarının yapılması dahil toplam maliyetin 2 ila 3 milyon euro arasında olabileceğini hesapladı.

YÜZLERCE KİŞİ İLGİLENDİ ANCAK ANLAŞMA SAĞLANAMADI

A Barca köyü için 2013 yılında internette yayımlanan ilana 890 kişi ilgi gösterdi. Gelen teklifler arasında hippi komünü, peynir fabrikası ve meditasyon merkezi kurma fikirleri de vardı.

Ancak dönemin emlak sitesi yöneticisine göre tekliflerden yalnızca üçü ciddi olarak değerlendirilebilecek düzeydeydi. Köyle ilgilenenler arasında Hollandalı bir şirket, Alman yatırımcılar ve Madrid'den kişiler de bulunuyordu. Ancak 50 yıllık imtiyaz şartı nedeniyle anlaşmalar sonuçlanmadı.

KÖY NEDEN TERK EDİLDİ?

A Barca, geçmişte Miño Nehri üzerinden karşı kıyıya ulaşımı sağlayan küçük bir feribot iskelesiyle geçimini sürdürüyordu. 1920'lerde bir köprünün yapılmasıyla feribot taşımacılığı önemini kaybetti.

Daha sonraki yıllarda bölgede kurulması planlanan Frieira Barajı'nın köyü sular altında bırakacağı düşünülerek yerleşim kamulaştırıldı. Ancak beklenen su yükselmesi gerçekleşmedi ve evler zamanla terk edildi.