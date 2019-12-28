6 ay taksitli iPhone imkanı sunuyor

Türkiye’de kurlardan, vergilerden ve enflasyondan dolayı üst segment akıllı telefon satın alma oranı ciddi anlamda düştü. Akıllı telefonlara taksit olmaması ve operatörlerin fahiş faiz ile taksitli telefon satması, satış rakamlarının düşmesinde de rol oynamıştı. Bugün ise ilginç bir hamle Akbank cephesinden geldi.

Bankacılık sektöründe tartışmasız en iyi arayüze ve desteğe sahip olan Akbank mobil uygulamasının kampanyalar bölümünde “Cep telefonunu yenile” seçeneği eklendi. Güncelleme ile sunulan bu opsiyon ile sıfır faiz ve altı taksite kadar iPhone satın alınabiliyor. Dilerseniz iPhone satın almak için sıfır faiz ile kredi çekebilir, dilerseniz de hesabınızdan iPhone’u 6 taksite böldürebilirsiniz.

Bu kampanyanın şimdilik sadece Troy mağazalarında geçerli olduğunu belirtelim. Başka bir yerden iPhone satın almak istediğinizde taksit ve sıfır faiz seçeneği geçerli olmuyor.

Taksit ile telefon almak mantıklı gibi görünse de, bir telefona bu koşul ve şartlarda 10.000 TL ve üzeri ücret ödemek pek akıl karı değil. Sonuçta bu bir telefon. 10.000 TL verip ne işlem yapacağınızı önce tartın ölçün. Kamerası için telefon alıyorum diyorsanız 5.000 TL bandında daha kaliteli fotoğraflar çeken aynasız kameraların yer aldığını da göz önünde bulundurun.

Yurt dışından getirdiğiniz iPhone 11 kaç TL’ye geliyor?

