Apple, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, iCloud hesapları, perakende mağazaları ve diğer hizmetlerinde yaşanan kesintilerin büyük ölçüde çözüldüğünü bildirdi. Şirket, kesintilerin ayrıntıları belirtilmeyen bir "şirket içi güncellemeden" kaynaklandığını ve bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını belirtti.

Apple ayrıca, henüz normale dönmeyen sistemleri "mümkün olan en kısa sürede" yeniden çalışır hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

APPLE HESAPLARINA ERİŞİMDE VE MAĞAZALARDA SORUN YAŞANDI

Sorunlar, ABD Doğu saatiyle yaklaşık 11.45'te başladı. Sosyal medyadaki bildirimler, kullanıcıların Apple hesaplarına erişemediğine veya şirketin hizmetlerinde oturum açamadığına işaret ediyordu.

Kesintiler, Apple'ın fiziksel mağazalarındaki sistemleri de etkiledi. Mağaza sistemleri de devre dışı kaldı ve mağazalardaki müşteriler alışveriş işlemlerini tamamlayamadı.

HANGİ APPLE HİZMETLERİ ETKİLENDİ?

Apple'ın açıklamasının aktarıldığı sırada, Sistem Durumu sayfasında bazı hizmetlerle ilgili sorunlar hâlâ listeleniyordu.

Sorun yaşanan hizmetler arasında iCloud Hesapları ve Oturum Açma, AppleCare on Device, Apple Business, Apple School Manager, Schoolwork, iCloud Mail ve iCloud Web Apps yer alıyordu.

Sistem Durumu sayfasında bu hizmetlerin yavaş çalıştığı veya kullanılamadığı belirtiliyordu.

Apple'daki kesinti, önceki birkaç gün içinde yaşanan diğer büyük çaplı hizmet aksaklıklarının ardından geldi. Daha önce yaşanan kesintiler, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) ülke genelinde uçuşları yerde tutmasına neden olmuş ve Microsoft 365 hizmetlerini dünya çapında etkilemişti.

Kaynak: MacRumors