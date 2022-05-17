6 aylık hamile Demet Evgar’dan kına gecesi! Karnı burnunda göbek attı

Demet Evgar, işletmeci sevgilisi Levent Babataş ile altı senedir devam eden birlikteliklerini 17 Mart'ta evlilikle taçlandırmıştı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle aile arasında yapılan nikâh töreninin ardından, Evgar-Babataş çiftinin düğünü dostlarının da katılımıyla yaz aylarında gerçekleşeceği öğrenilmişti.

İlk bebeğine hamile olan Demet Evgar, geçen günlerde 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaparak gündem olmuştu. 6 aylık hamile olan ünlü oyuncu şimdi ise kına gecesi yaptı.

Karnı burnunda göbek atan Demet Evgar'ın o anları sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Son haliyle dikkat çeken Evgar için "Hamilelik yakışmış" yorumları yapıldı.



