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6 aylık hamile Demet Evgar’dan kına gecesi! Karnı burnunda göbek attı

17.05.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide 'Cemre' karakterini canlandıran ve bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Evgar, işletmeci sevgilisi Levent Babataş ile altı senedir devam eden birlikteliklerini 17 Mart'ta evlilikle taçlandırmıştı. İlk bebeğine hamile olan Demet Evgar, geçen günlerde 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaparak gündem olmuştu. 6 aylık hamile olan ünlü oyuncu şimdi ise kına gecesi yaptı. Karnı burnunda göbek atan Demet Evgar'ın son hali de çok konuşuldu.

Demet Evgar, işletmeci sevgilisi Levent Babataş ile altı senedir devam eden birlikteliklerini 17 Mart'ta evlilikle taçlandırmıştı.

Demet Evgar karnına kına yaptı! Anneliğe geçiş kutlaması olay olduDemet Evgar karnına kına yaptı! Anneliğe geçiş kutlaması olay oldu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle aile arasında yapılan nikâh töreninin ardından, Evgar-Babataş çiftinin düğünü dostlarının da katılımıyla yaz aylarında gerçekleşeceği öğrenilmişti.

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İlk bebeğine hamile olan Demet Evgar, geçen günlerde 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaparak gündem olmuştu. 6 aylık hamile olan ünlü oyuncu şimdi ise kına gecesi yaptı.

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Karnı burnunda göbek atan Demet Evgar'ın o anları sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Son haliyle dikkat çeken Evgar için "Hamilelik yakışmış" yorumları yapıldı.


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Demet Evgar
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