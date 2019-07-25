YEMEK

6 aylık lezzet: Tokat kebabı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.07.2019 13:45 | Son Güncelleme

Tokat'ta taze sebze ve kuzu etinden yapılan yaklaşık 3 asırlık lezzet Tokat kebabı, yoğun ilgi görüyor. İşletmeler yörede yetişen sebzeleri kullanıldığı için kebap, sadece mayıs ve ekim ayları arasında yenilebiliyor.

6 aylık lezzet: Tokat kebabı

Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yöreye ait taze kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsak ve pide kullanılarak yapılan Tokat kebabı, kentte sadece 6 ay süresince yapılıyor. Lezzetini bozduğu için sera ürünü sebze kullanmayan işletmeler, diğer aylarda ise hizmet vermiyor. Bu nedenle kebabın müdavimleri, bir sonraki sezonun başlamasını dört gözle bekliyor.

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İşletme sahibi Mücahit Yılmaz, Tokat kebabının tarihinin çok eski yıllara dayandığını ifade ederek, "Bundan 300 yıl önce restoran kültürü olmadığından ve Tokat bir bağ içerisinde olduğundan, kebap da bağ evlerinde yapılan bir yemekti. Sonraları bu yemeğimiz restoranlarda yapılmaya başladı. Bizim için Tokat kebabı özel bir yemektir. Dışarıdan gelen misafirlerim, Tokat'a geldikleri zaman 'Biz bu şehre geldiysek bu yemeği tatmamız lazım' diyorlar. Biz de kebabımızdan ikram ediyoruz. Ayrıca yerel tarihçilerin söylemine göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de 26 Haziran 1919'da, Tokat ziyareti sırasında bu kebaptan ikram edilmiş" diye konuştu.

Şehrimizde yetişen ürünlerden yapıyoruz

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Kebabın yapımında Tokat'ta yetişen sebzelerin kullanıldığını söyleyen Yılmaz, "Adı üstünde Tokat kebabı olduğu için, kebapları Tokat'ın topraklarında yetişen ürünlerden yapıyoruz. Domates, patlıcan, sarımsak, patates ve yeşil biber; bu ürünlerin hepsi Tokat'ta yetişiyor. Ayrıca Tokat'ın yaylalarında yetişen kuzuları kullanıyoruz. Bu yüzden Tokat kebabı Tokat'ındır. Tokat'ın da en özgün yemeğidir. Ocağı da kendine özgüdür. Pişme süresi 30 dakikadır" dedi.

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Mücahit Yılmaz Tokat kebabının mevsimsel bir yemek olduğunu belirterek, "Biz bu yemeği mayıs ayında yapmaya başlıyoruz. Ekim ayına kadar devam ediyor. Yani Tokat'taki mahsullerin çıkmasından sonra kebaba başlıyoruz ve mahsul bitene kadar yapıyoruz. O yüzden bu yemek sadece bu 6 aylık evrede yapılıyor, kışın yapılmıyor" dedi. Yılmaz, ekim ayından sonra da sebzelerin sera ürünü olarak piyasada yer aldığını, ancak aynı tadı vermediği için onlarla kebap yapılmadığını kaydetti.

Aslen Tokatlı olmasına karşın İstanbul'da yaşayan ve memleketine ziyarete geldiğinde Tokat kebabı özlemini gideren Ayşe Koç ise, bu lezzeti herkesin tatması gerektiğini söyledi.

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tokat kebabı kebap çeşitleri yöresel yemekler

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