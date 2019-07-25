6 aylık lezzet: Tokat kebabı

Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yöreye ait taze kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsak ve pide kullanılarak yapılan Tokat kebabı, kentte sadece 6 ay süresince yapılıyor. Lezzetini bozduğu için sera ürünü sebze kullanmayan işletmeler, diğer aylarda ise hizmet vermiyor. Bu nedenle kebabın müdavimleri, bir sonraki sezonun başlamasını dört gözle bekliyor.

İşletme sahibi Mücahit Yılmaz, Tokat kebabının tarihinin çok eski yıllara dayandığını ifade ederek, "Bundan 300 yıl önce restoran kültürü olmadığından ve Tokat bir bağ içerisinde olduğundan, kebap da bağ evlerinde yapılan bir yemekti. Sonraları bu yemeğimiz restoranlarda yapılmaya başladı. Bizim için Tokat kebabı özel bir yemektir. Dışarıdan gelen misafirlerim, Tokat'a geldikleri zaman 'Biz bu şehre geldiysek bu yemeği tatmamız lazım' diyorlar. Biz de kebabımızdan ikram ediyoruz. Ayrıca yerel tarihçilerin söylemine göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de 26 Haziran 1919'da, Tokat ziyareti sırasında bu kebaptan ikram edilmiş" diye konuştu.