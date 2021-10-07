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  4. 6 Ekim reyting sonuçları: Sadakatsiz mi, Kanunsuz Topraklar mı birinci oldu?

6 Ekim reyting sonuçları: Sadakatsiz mi, Kanunsuz Topraklar mı birinci oldu?

07.10.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ekim 2021 Çarşamba akşamı MasterChef Türkiye, Kuruluş Osman, Kanunsuz Topraklar ve Sadakatsiz gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün ekrana gelen dizi, film ve programların reyting sonuçları açıklandı.

6 Ekim reyting sonuçları: Sadakatsiz mi, Kanunsuz Topraklar mı birinci oldu?

6 Ekim 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar, Star TV’de Hükümet Kadın 2, Show TV’de Gladyatör, TRT 1'de Dünya Hali ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

6 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

6 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Kuruluş Osman özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 KANUNSUZ TOPRAKLAR (OZET) FOX

9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

6 ESRA EROL’DA ATV

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 PARA PIYASALARI ATV

9 HAVA DURUMU ATV

10 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 Ekim reyting sonuçları: Sadakatsiz mi, Kanunsuz Topraklar mı birinci oldu?

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FOX
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