6 Ekim reyting sonuçları: Sadakatsiz mi, Kanunsuz Topraklar mı birinci oldu?

6 Ekim 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar, Star TV’de Hükümet Kadın 2, Show TV’de Gladyatör, TRT 1'de Dünya Hali ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.
6 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.
Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Kuruluş Osman özet aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.
1 SADAKATSIZ KANAL D
2 KURULUS OSMAN ATV
3 MASTERCHEF TURKIYE TV8
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
6 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX
7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
8 KANUNSUZ TOPRAKLAR (OZET) FOX
9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
1 KURULUS OSMAN ATV
2 SADAKATSIZ KANAL D
3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX
6 ESRA EROL’DA ATV
7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
8 PARA PIYASALARI ATV
9 HAVA DURUMU ATV
10 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
Okuyucu Yorumları 0 yorum