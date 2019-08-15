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6 günde 5 kilo verdirdiği söylenen çörek otu diyeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.08.2019 09:07 | Son Güncelleme

Çörek otu diyeti, hızlı bir şekilde fazlalıklardan kurtulmayı, metabolizmayı hızlandırıp, uzun süre tok kalmayı sağlayan diyet türlerinden biri. İddiası ise oldukça büyük; 6 günde 5 kilo verdiriyor. Peki çörek otu diyeti nasıl yapılır? İşte detayları.

6 günde 5 kilo verdirdiği söylenen çörek otu diyeti

Çörek otu minicik boyutuna rağmen oldukça güçlü etkilere sahip bir baharat türüdür. Öksürüğü kesen, bağışıklık sistemini güçlendiren, metabolizmayı hızlandıran, tokluk hissi veren çörek otu bir de kilolarınızdan kalıcı bir şekilde kurtulmanızı vadediyor.

Çörek otu diyetini uygulamak için;

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Öncelikle çörek otunun toz haline getirilmesi gerekiyor. Ezilmiş çörek otu tozunu her yemekten en az yarım saat önce bir tatlı kaşığı yiyin ve ardından bir bardak su için.

Bu yöntemin kilo verdirme konusunda iddialı olduğu söyleniyor. Elbette çörek otu tozunu yedikten sonra diyet listenize de dikkat etmeniz gerekli. Bunun için kızartma türlerinden uzak durmalı, şekerli ve paketlenmiş ürünler tüketmemelisiniz.
Günde 2 litre su içmeyi ihmal etmemelisiniz.

Bu süreçte haftanın 3 günü de en az 30 dakika yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Eğer herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da bir rahatsızlığınız varsa bu diyete başlamadan önce muhakkak doktorunuza danışın.

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